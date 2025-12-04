도봉구, 에너지 취약계층 난방비 지원…‘에너지바우처’ 연말까지 접수

12월 31일까지 동주민센터·온라인 신청

전기·도시가스·지역난방·등유·LPG 등 지원

이미지 확대 에너지바우처 신청·접수 홍보 포스터. 도봉구 제공

서울 도봉구가 취약계층의 난방비 부담을 덜어주기 위해 ‘에너지바우처’접수를 시작한다고 4일 밝혔다. 신청은 올해 말까지 가능하다.에너지바우처는 전기·도시가스·지역난방·등유·LPG·연탄 등 냉·난방비를 지원하는 제도다. 국민기초생활 보장법상 생계·의료·주거·교육급여 수급자 가운데 세대원에 어르신(1960년 12월 31일 이전 출생), 영유아(2018년 1월 1일 이후 출생), 장애인, 임산부, 중증·희귀·난치질환자, 한부모가족, 소년소녀가정 등이 포함되면 신청할 수 있다.지원 금액은 1인 가구 29만 5200원, 2인 가구 40만 7500원, 3인 가구 53만 2700원, 4인 이상 가구 70만 1300원이다. 구는 기존 이용자에게 겨울철 난방비 증가에 대비해 도시가스나 지역난방 등으로 에너지원을 전환할 것을 당부했다. 전환 및 신규 신청은 이달 31일까지 주민등록상 거주지 동주민센터 방문 또는 복지로 홈페이지에서 할 수 있다.오언석 도봉구청장은 “추운 겨울, 난방비 부담은 소외된 이웃의 생활 안정에 직접적인 영향을 미친다”라며 “필요한 분들이 제때 지원을 받을 수 있도록 적극 안내하고 접수를 돕겠다”고 말했다.유규상 기자