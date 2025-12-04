회색 콘트리트에 갇혔던 인천 굴포천…30년만에 생태하천으로 재탄생

이미지 확대 인천 굴포천 생태하천 조감도. 인천시 제공

인천 굴포천이 30여년 만에 자연생태하천으로 복원돼 시민들에게 개방된다.인천시는 오는 18일 인천 제1호 하천복원사업인 ‘굴포천 자연생태하천’ 복원사업이 준공 및 개방된다고 4일 밝혔다.1990년대 도시화 과정에서 회색 콘크리트로 복개돼 본래의 기능을 잃었었다. 2015년 환경부 하천 복원사업 공모사업에 선정된 뒤 2021년 6월 착공, 30여년 만에 복원을 완료했다.생태하천은 부평1동 행정복지센터에서 부평구청까지 총 1.5㎞ 구간으로 ▲1구간은 생태·문화체험 공간으로 ▲2구간은 생태관찰·탐방 공간으로 ▲3구간은 자연생태 복원 공간으로 각각 조성됐다.하천수는 굴포하수처리장 방류수를 취수해 소독한 후 하루 4만톤이 공급된다.유정복 시장은 “생태하천 개방은 30여년간 콘크리트 구조물 아래에 갇혀 있던 굴포천에 맑고 깨끗한 하천수를 처음 흘려보낼 역사적 순간”이라고 말했다.강남주 기자