회색 콘트리트에 갇혔던 인천 굴포천…30년만에 생태하천으로 재탄생

강남주 기자
수정 2025-12-04 13:50
입력 2025-12-04 13:50
인천 굴포천 생태하천 조감도. 인천시 제공
인천 굴포천 생태하천 조감도. 인천시 제공


인천 굴포천이 30여년 만에 자연생태하천으로 복원돼 시민들에게 개방된다.

인천시는 오는 18일 인천 제1호 하천복원사업인 ‘굴포천 자연생태하천’ 복원사업이 준공 및 개방된다고 4일 밝혔다.

1990년대 도시화 과정에서 회색 콘크리트로 복개돼 본래의 기능을 잃었었다. 2015년 환경부 하천 복원사업 공모사업에 선정된 뒤 2021년 6월 착공, 30여년 만에 복원을 완료했다.

생태하천은 부평1동 행정복지센터에서 부평구청까지 총 1.5㎞ 구간으로 ▲1구간은 생태·문화체험 공간으로 ▲2구간은 생태관찰·탐방 공간으로 ▲3구간은 자연생태 복원 공간으로 각각 조성됐다.

하천수는 굴포하수처리장 방류수를 취수해 소독한 후 하루 4만톤이 공급된다.
유정복 시장은 “생태하천 개방은 30여년간 콘크리트 구조물 아래에 갇혀 있던 굴포천에 맑고 깨끗한 하천수를 처음 흘려보낼 역사적 순간”이라고 말했다.

강남주 기자
