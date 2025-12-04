홍대입구역 출입구 늘고, 강남역 쾌적하게…서울시, 5개 역 혼잡 개선

잠실·신도림·서울역…승객동선·역사구조 개선도

늘 혼잡한 서울 지하철 홍대입구역에 게이트가 늘고 2029년 출입구가 추가된다. 잠실역 환승 통로를 재배치하

고, 강남역 승강장을 쾌적하게 정비한다.

4일

서울시는 시민 안전과 편의를 높이기 위해 홍대입구역, 서울역, 잠실역, 강남역, 신도림역 등 승

·하차나 환승 인원이 많은

지하철 역사 5곳의 혼잡도를 개선한다고 밝혔다.

홍대입구역은 2029년까지 8번과 9번 출구 사이에 출입구를 신설할 계획이다.

서울역은 1

·4호선

환승 통로를 확장하기 위한 설계에 들어간다.

강남역은 승강장 계단 확장을 위한 타당성 조사를 먼저 시행한다.

내년까지 협소한 승강장의 지장물을 철거하고 동선 개선을 위해 게이트를 옮긴다. 역사 한가운데 승객이 몰리는 홍대입구역은 게이트를 증설하고 대합실 게이트를 신설한다. 5개 노선이 지나는 서울역은 환승 등을 알리는 바닥, 기둥 안내 표시 등을 개선한다.강남역과 신도림역은 협소한 승강장 공간을 개선한다. 잠실역은 혼잡한 환승 통로 공간을 재배치하고, 안전 펜스를 보강한다.역사 구조개선도 추진한다.내년부터 5개 환승 역사에 배치된 안전요원도 현재 30명에서 48명으로 늘린다.김주연 기자