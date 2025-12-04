관악구 “깡충깡충 성장양육지원금 신청하세요”

2~4세 영유아 연 30만원

서울 관악구가 영유아의 성장을 지원하고 양육 가정에 도움을 주고자 ‘깡충깡충 성장양육 지원사업’을 진행한다고 4일 밝혔다.지급 대상은 관악구에 주민등록하고 실거주하는 2~4세(2023~2021년 출생) 영유아다. 보호자는 영유아가 지원 대상 연령이 되는 날(생일 도래일)을 기준으로 6개월 전부터 관악구에 주민등록을 두고 실제 거주해야 한다.대상자에게는 연간 30만원의 관악사랑상품권이 지급된다. 관악구의 서울사랑상품권 가맹점 중 음식점, 마트, 병원, 약국, 문화시설 등에서 사용할 수 있다.신청은 정부24(보조금24) 홈페이지에서 온라인으로 하면 된다.신청 시기는 아동의 생일 도래일 기준으로 6개월 이내다. 아동의 연령이 2세, 3세, 4세가 될 때마다 매년 신청하면 된다.박준희 관악구청장은 “이번 사업은 단순히 경제적 지원을 넘어 아이들이 건강하고 행복하게 자랄 수 있는 환경을 조성하기 위한 기반”이라며 “앞으로도 지속적인 정책적 지원을 통해 저출생 위기를 극복하고 아이들이 행복한 관악구를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.김주연 기자