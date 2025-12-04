메뉴
관악구 “깡충깡충 성장양육지원금 신청하세요”

김주연 기자
김주연 기자
수정 2025-12-04 15:30
입력 2025-12-04 15:30

2~4세 영유아 연 30만원

관악 '깡충깡충' 성장 양육지원금
관악 ‘깡충깡충’ 성장 양육지원금 관악 ‘깡충깡충’ 성장 양육지원금


서울 관악구가 영유아의 성장을 지원하고 양육 가정에 도움을 주고자 ‘깡충깡충 성장양육 지원사업’을 진행한다고 4일 밝혔다.

지급 대상은 관악구에 주민등록하고 실거주하는 2~4세(2023~2021년 출생) 영유아다. 보호자는 영유아가 지원 대상 연령이 되는 날(생일 도래일)을 기준으로 6개월 전부터 관악구에 주민등록을 두고 실제 거주해야 한다.

대상자에게는 연간 30만원의 관악사랑상품권이 지급된다. 관악구의 서울사랑상품권 가맹점 중 음식점, 마트, 병원, 약국, 문화시설 등에서 사용할 수 있다.

신청은 정부24(보조금24) 홈페이지에서 온라인으로 하면 된다.

신청 시기는 아동의 생일 도래일 기준으로 6개월 이내다. 아동의 연령이 2세, 3세, 4세가 될 때마다 매년 신청하면 된다.
박준희 관악구청장은 “이번 사업은 단순히 경제적 지원을 넘어 아이들이 건강하고 행복하게 자랄 수 있는 환경을 조성하기 위한 기반”이라며 “앞으로도 지속적인 정책적 지원을 통해 저출생 위기를 극복하고 아이들이 행복한 관악구를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

김주연 기자
