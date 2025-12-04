메뉴
서초구, 반포동 올림픽대로 변 녹지대에 ‘생활형 정원’

김주연 기자
김주연 기자
수정 2025-12-04 15:33
입력 2025-12-04 15:33
서울 서초구는 올림픽대로 변 녹지 노후시설 개선 목적으로 한강나들목과 주거지 사이 반포동 115-4 일대 녹지대를 ‘생활형 정원’으로 정비했다고 4일 밝혔다.

이미지 확대
서초구 올림픽대로변 녹지 공원
서초구 올림픽대로변 녹지 공원 서울 서초구가 올림픽대로변 녹지대를 곳곳에 쉼터가 있는 생활형 공원으로 정비했다고 4일 밝혔다.
서초구 제공
서초구 제공


서초구는 자연과 일상이 자연스럽게 이어지는 생활권 정원을 조성하는 데 중점을 두고 노후시설 정비뿐만 아니라 정원형 식재를 했다. 남천, 조팝나무, 꽃무릇, 상사화, 털수염풀, 홍띠 등 계절별 특색이 뚜렷한 초화류와 관목류를 심어 주민들이 다채로운 식물을 감상하도록 했다. 파고라, 벤치, 선베드, 운동기구 등 편의시설을 확충하고 산책로 곳곳에 쉼터를 마련했다.

특히 주민 선호도가 높았던 기존 맨발 흙길을 약 50m 연장했다. 흙과 자연의 질감을 직접 느끼며 오감을 회복할 수 있는 체험형 공간을 확대한 것이다. 서초구는 이 정원이 한강 나들목과 이어져 주민들이 많이 이용하는 만큼 지속해 관리할 계획이다.

전성수 서초구청장은 “이번에 조성된 정원은 주민들이 일상에서 자연을 가까이 누릴 수 있는 생활형 정원 공간”이라며 “앞으로도 매력적인 녹지 공간을 확대해 나가겠다”고 말했다.

김주연 기자
