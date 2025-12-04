서울 중구의회 행정보건위원회, ‘충무창업큐브’ 방문

이미지 확대 중구의회, 충무창업큐브 방문 점검 서울 중구의회는 행정보건위운 조미정 위원, 소재권 위원, 양은미 위원, 윤판오 의장이 청년창업센터 충무창업큐브를 방문해 점검했다고 밝혔다.

중구의회 제공

서울 중구의회 행정보건위원회는 정례회 예산심의를 앞두고 청년창업센터 ‘충무창업큐브’를 방문해 운영 현황을 점검했다고 4일 밝혔다.이번 현장 방문은 연말 운영 종료를 앞둔 청년창업 지원 공간의 성과를 살피고 스크린파크 골프장으로의 전환 계획에 따른 향후 운영 개선 방향을 모색하기 위해 진행됐다. 2018년 개관한 충무창업큐브는 지하 1층에는 창업카페와 교육장, 지하 2층에는 개별창업실이 마련돼 있다.이날 방문에는 조미정 행정보건위원회 부위원장, 소재권 위원, 양은미 위원, 윤판오 의장이 함께했다. 위원들은 시설 운영 현황과 프로그램 진행 상황을 보고 받고, 공간별 활용도와 이용자 수요를 점검했다. 특히 스크린파크 골프장으로 전환되는 과정에서 예산 집행이나 공간 활용 방안에 대해 집중적으로 논의했다.현장을 둘러본 위원들은 엘리베이터가 없어 어르신 등이 이용하기 불편하고 주차장이 없어 접근성이 떨어진다고 지적했다. 운영시간도 비효율적이라는 의견을 냈다. 그러면서 “어르신들을 위한 공간 활용이 의미가 있지만, 실제 이용 편의성과 효율성도 고려해달라”고 밝혔다.중구의회 행정보건위원회는 앞으로도 주민 생활과 직결되는 시설 운영을 자세히 점검하고, 주민 의견을 반영해 정책이 추진되도록 지속적으로 노력한다는 계획이다.김주연 기자