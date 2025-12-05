메뉴
구로구, 불법 촬영 탐지기 대여 서비스 상시 운영

서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-12-05 08:53
입력 2025-12-05 08:53

구민 누구나 신청 가능…사전 문의 후 구청 방문

서울 구로구가 불법 촬영 범죄 예방과 안전한 생활환경 조성을 위해 ‘불법 촬영 탐지기 대여 서비스’를 상시 운영하고 있다고 5일 밝혔다.

이미지 확대
서울 구로구 관계자가 불법 촬영 탐지기로 화장실을 점검하고 있다. 구로구 제공
서울 구로구 관계자가 불법 촬영 탐지기로 화장실을 점검하고 있다.

구로구 제공


구로구 관계자는 “다중이용시설 내 불법 촬영 범죄에 대한 우려가 커짐에 따라 관내 공공기관과 학교, 식당, 운동시설 등 민간 개방화장실 관리자뿐 아니라 구로구민 전체를 대상으로 탐지기 대여 서비스를 무상으로 제공하고 있다”고 설명했다.

대여 품목은 전파탐지기와 렌즈탐지기 등 2종으로 이용을 원할 경우 구로구청 복지정책과로 연락해 대여 가능 여부를 확인한 뒤 신분증을 지참해 방문하면 된다. 대여 기간은 5일 이내이며, 필요시 연장도 가능하다.

또 ‘불법 촬영 시민감시단’을 운영해 관내 특별점검관리대상 화장실을 대상으로 월 1회 불법 촬영 기기를 점검하고 있다.

구는 대여 서비스 상시 운영과 시민감시단 활동 강화를 통해 불법 촬영 범죄를 사전에 차단하고, 구민이 체감할 수 있는 안전 대책과 예방 활동을 지속해 나갈 방침이다.



장인홍 구로구청장은 “불법 촬영 탐지기 대여 서비스와 시민감시단 활동을 통해 디지털 성범죄에 대한 불안감을 줄이고, 보다 안전한 생활환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

서유미 기자
닫기