서울교통공사, 이른둥이 가정에 1500만원 후원… 적십자 ‘최고명예장’ 수상

이미지 확대 전철진 서울교통공사 성과처장(좌)이 지난 4일 박종술 대한적십자사 사무총장(우)에게 후원금 전달하고 있다. 서울교통공사 제공

서울교통공사가 이른둥이(미숙아) 가정 지원을 위해 1500만원을 쾌척하고, 지속적인 사회공헌 활동의 공로를 인정받아 대한적십자사 회원유공장 ‘최고명예장’을 수상했다. 적십자 회원유공장은 지역사회를 위한 적십자 인도주의 활동에 기여한 개인 또는 단체에 수여되는 상이다.서울교통공사는 4일 대한적십자사에 이른둥이 지원을 위한 후원금 1500만원을 전달했다고 밝혔다. 이 후원금은 37주 미만 또는 2.5kg 미만으로 태어난 이른둥이를 출산한 저소득 취약계층 가정을 돕는 데 사용될 예정이다.공사는 과도한 의료비 부담으로 인한 치료 포기나 지연을 막고 영아의 사망 및 장애를 예방할 수 있도록 실질적인 지원에 나섰다. 특히 이번 후원금은 임직원들의 자발적인 참여로 조성된 ‘Metro 나눔과 동행’ 기금을 통해 마련되어 의미를 더한다. 2024년부터 운영 중인 이 기금에는 매월 4000여 명의 임직원이 참여하고 있으며, 누적 후원액은 9500만 원에 이른다.공사는 이번 이른둥이 지원 외에도 저출산 문제 해결에 지속적으로 앞장서 왔다. 지난 6월에는 보건복지부 등과 함께 2호선 열차에서 임산부 배려 캠페인을 진행했으며, 10월 서울 사회복지 걷기대회에서는 홍보물을 통해 다태아 안심 보험 지원사업 등 저출산 관련 정책을 적극적으로 알려왔다.또한 대한적십자사와의 업무협약을 바탕으로 다양한 나눔을 실천하고 있다. 올해 3월 경북·울산 등 대형 산불 피해 복구를 위해 임직원이 모은 1억여원을 기탁했으며 직원 가족이 참여하는 빵 나눔·떡 나눔 등 취약계층 지원 봉사활동도 꾸준히 펼쳐왔다.한영희 서울교통공사 기획본부장(사장 직무대행)은 “저출생 현상은 우리 사회 전체가 힘을 모아 해결해야 할 국가적 과제”라며 “서울교통공사는 앞으로도 지역사회와 긴밀한 협력을 통해 사회적 문제 해결에 실질적으로 기여하고, 지속 가능한 공동체를 만드는 데 앞장서 나가겠다”고 밝혔다.주현진 기자