“농촌 공동체의 힘”···순천농협 조합원 화합 한마당 잔치

14개팀 합창으로 하나되는 모습

이미지 확대 총 14개팀이 참여해 합창 경연 중심으로 개최 된 ‘2025 조합원 화합 한마당’.

이미지 확대 최남휴 조합장이 ‘2025 조합원 화합 한마당’ 행사에서 개회사를 하고 있다.

순천농협이 조합원이 함께 참여하는 화합의 장인 ‘2025 조합원 화합 한마당’을 성황리에 개최했다.지난 3일 순천만생태문화교육원에서 지난해에 이어 두 번째로 열린 행사에는 총 14개팀이 참여한 합창 경연 중심으로 진행됐다.이번 행사는 순천농협뿐 아니라 농협중앙회 순천시지부, 순천원예농협, 순천광양축협, 농협자산관리 전남지사, 파머스치과, 순천농협 농산물산지유통센터(APC) 등 지역 농협과 여러 기관의 후원이 더해져 풍성한 대회로 치러졌다.노관규 시장과 강형구 순천시의장, 한춘옥·서동욱 전남도의원, 오행숙·우성원 시의원을 비롯 주철호 농협중앙회 순천시지부장, 채규선 순천원예농협 조합장, 이용우 농협자산관리 전남동부지사장 등도 참석해 축하를 건넸다.최남휴 조합장은 “조합원들이 함께 웃고 즐기는 모습이 순천농협이 존재하는 이유이자 가장 큰 자산이다”며 “앞으로도 조합원 중심의 경영을 실천해 지역 농업과 농촌 공동체가 함께 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.합창 경연 대회장은 각 팀의 개성과 화합을 담은 무대가 선보여 경쟁을 넘어 서로를 응원하는 분위기로 훈훈하게 채워졌다. 관객들은 큰 박수로 호응하는 등 시종일관 유쾌함과 감동이 어우러진 모습으로 펼쳐져 눈길을 끌었다.영예의 대상은 ‘도사 순천만 갈대 합창단’이 차지했다. 상을 받지 못한 한 참가자는 “준비 과정부터 서로 웃고 함께하는 시간이 행복했고 수상하지 못했어도 충분하게 보람을 느낀 시간이었다”고 소감을 전했다.한편 순천농협 조합원 화합 한마당은 합창을 주제로 조합원 간 교류와 공동체의 가치를 높이는 대표적 행사로 자리매김하고 있다. 순천농협은 앞으로도 조합원 참여 확대와 소통 중심의 사업을 지속적으로 추진해 지역 조합원의 결속력을 강화해 나갈 계획이다.순천 최종필 기자