함평군 청년센터 개소, 청년 활동 거점 마련

미래인재 육성과 청년 역량 강화, 청년 소통 활성화 지원

이미지 확대 함평군이 5일 지역 청년들의 소통과 활동 거점이 될 ‘청년센터’ 개소식을 하고 있다.

전남 함평군이 5일 지역 청년들의 소통과 활동 거점이 될 ‘함평군 청년센터’ 개소식을 갖고 본격적인 운영에 들어갔다.전남도와 함평군 관계자를 비롯해 지역 청년들이 참석한 개소식에서는 미래인재 육성과 청년 역량 강화, 청년 소통 활성화를 위한 워크숍이 진행됐다.이날 워크숍에서는 청년 활동 우수사례와 청년 소통 네트워크 형성 등 다양한 프로그램 진행과 청년 활동 지원을 위한 방안을 논의했다.함평군 관계자는 “함평군 청년센터는 지역의 미래인 청년들의 목소리를 가까이에서 듣고 함께 고민하며 지원하기 위한 받침대이자 마중물”이라며 “청년들이 꿈을 펼칠 수 있는 든든한 출발점이 되도록 청년들의 많은 관심과 이용을 바란다”고 말했다.함평 류지홍 기자