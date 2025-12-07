담양군, (유)참푸른글로벌 돼지고기 400kg 후원 기탁식

(유)참푸른글로벌, 담양군복지재단에 돼지고기 400kg 후원

연말 맞아 담양군 지역사회에 따뜻한 나눔 손길 전달 이어져

이미지 확대 (유)참푸른글로벌이 지난 4일 담양군에 돼지고기 400kg을 후원 기탁했다.(담양군 제공)

전남 담양군 복지재단은 지난 4일 담양축산물종합유통센터에서 농업회사법인 (유)참푸른글로벌의 돼지고기 400kg(400만원 상당) 후원품 기탁식을 진행했다고 7일 밝혔다.(유)참푸른글로벌은 ‘농장에서 식탁까지’라는 슬로건 아래 안전한 먹거리를 추구하는 종합 축산기업으로 HACCP(한국식품안전관리인증원), ISO 9001(한국생산성본부인증원) 인증을 취득했다.군은 이 법인의 계열사인 농업회사법인(주)드림피그, 찬미제2농장, 농업회사법인(주)참푸른푸드, 그린푸드(주), 시설 사업자인 드림피그 등과 협력해 양돈 사육·도축·가공·유통과 축산 기자재 판매·설치에 이르는 축산 토털 솔루션을 구축하고 있다고 설명했다.(유)참푸른글로벌은 2017년 담양 도축장 인수 이후 매년 담양군복지재단에 꾸준한 후원을 이어오며 지역사회 공헌 활동에도 앞장서고 있다.송석찬 대표이사는 “연말을 맞아 지역사회에 작은 보탬이 되고자 후원을 준비했다”며 “앞으로도 지역과 함께 성장하는 기업이 되기 위해 지속적으로 사회공헌 활동을 실천하겠다”고 말했다.이정옥 담양군복지재단 이사장은 “나눔을 실천해 주신 참푸른글로벌에 깊이 감사드리며, 소중한 후원품은 도움이 필요한 이웃들에게 따뜻한 마음과 함께 전달하겠다”고 밝혔다.임형주 기자