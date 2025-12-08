날개 단 ‘정원오 성동구청장’…이 대통령 “저는 명함도 못 내밀 듯”

“정원오 잘하나 봅니다”… 이 대통령 직접 언급
성동구, 여론조사 구정 만족도 ‘92.9%’ 기록
이재명 대통령은 8일 서울 성동구가 ‘2025 구정 정기 여론조사’에서 구정 만족도 92.9%를 기록한 것과 관련해 “정원오 성동구청장님이 잘하기는 잘하나 봅니다”라고 밝혔다.
이 대통령은 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 “저의 성남 시정 만족도가 꽤 높았는데 명함도 못 내밀듯…ㅋ”이라며 평가하며, 해당 수치를 인용한 기사를 함께 게시했다.
여론조사기관 한국리서치는 지난달 21~24일 성동구에 거주하는 18세 이상 남녀 1500명을 대상으로 전화조사를 진행했다. 응답자의 92.9%가 ‘성동구가 일을 잘하고 있다’고 답했으며, 이 중 ‘매우 잘한다’는 응답이 48.6%로 절반에 가까웠다. 2015년 8.8%에 불과했던 긍정 평가가 10년 만에 6배가량 높아졌다.
정 구청장은 내년 실시되는 지방선거의 서울시장 후보로 거론 중이다. 여권의 서울 시장 후보군으로 이미 출마 선언을 한 박홍근 더불어민주당 의원과 함께 박주민, 전현희 의원, 정 구청장 등이 거론되는 가운데 뚜렷한 유력주자는 없는 상황이다.
앞서 성동구는 이 대통령과 남다른 인연으로 주목받아왔다. 지난 6월 5일 대통령 취임 이틀 만에 열린 첫 안전치안점검회의에서 정 구청장은 기초지자체장 가운데 유일하게 현장에 배석했다. 광역단체장을 포함한 대부분 참석자는 화상으로 참여한 자리였다.
또 이 대통령은 더불어민주당 대표 시절인 지난해 4월 정 구청장을 당 대표 자치분권 특보에 위촉했다. 같은 해 11월 유튜브 라이브 방송에서는 “수도권에 정말 잘하는 단체장이 많은데 성동구 정원오 구청장은 내가 봐도 진짜 잘한다”며 “나도 성남시장 시절 잘한다는 말을 들었지만 그때보다 더 잘하는 것 같다”고 언급했다.
아울러 성동구는 최근 기초지방자치단체 가운데 최초로 대통령실 파견 공무원을 배출했다. 성동구 공무원의 파견은 대통령실의 공식 요청에 따른 것으로 알려졌다.
유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
성동구 구정 만족도 여론조사 긍정 평가 비율은?