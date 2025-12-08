전남 생활하수에서 인플루엔자 지속 검출

예방접종·마스크 착용·손씻기 등 개인위생 관리 철저 당부

이미지 확대 전라남도보건환경연구원이 하수 유입수 병원체 바이러스 검사를 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남지역의 생활하수에서 인플루엔자 바이러스 검출률이 지속해서 증가세를 보이고 있는 것으로 나타났다.전라남도보건환경연구원이 목포, 나주, 여수, 순천 등 전남의 11개 하수처리장의 하수 유입수 내 인플루엔자와 코로나19, 노로바이러스 등 병원체 바이러스 농도를 검사, 분석한 결과 올해 인플루엔자A 바이러스는 지난해 보다 2달 빠른 37주차(9월 8일)부터 검출되기 시작했다.또 질병관리청 감염병 표본 감시 주간 소식지에 따르면 인플루엔자 바이러스 검출률이 최근 6주간 꾸준한 증가 추세로 지난 절기 같은 기간보다 43.6% 높은 것으로 발표됐다.보건환경연구원은 하수 기반 감염병 감시체계를 통해 다양한 병원체를 분석한 결과 인플루엔자 바이러스가 이르게 검출된 데다 지속해서 증가세를 보이고 있어 예방을 위해서는 마스크 착용과 손씻기 등 개인위생 관리가 중요하다고 당부했다.하수 기반 감염병 감시체계는 질병관리청과 함께 생활하수 감염병 바이러스 농도를 분석해 감염병 유행 추이 예측 및 사전 대응을 위한 모니터링 사업이다.김진영 전남도보건환경연구원 감염병조사2과장은 “인플루엔자 감염 예방을 위해서는 예방접종과 마스크 착용, 손씻기 등 개인위생 관리를 철저히 하고 고열이나 기침 등 의심 증상이 나타나면 의료기관에서 신속히 검사를 받아야 한다”고 당부했다.무안 류지홍 기자