도봉구, 탄소공감마일리지 400만번 실천…온실가스 6247톤 감소 효과

유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-12-08 13:13
입력 2025-12-08 13:13

탄소중립 실천 플랫폼 자리매김

도봉구 탄소공감마일리지 이용안내서. 도봉구 제공
도봉구 탄소공감마일리지 이용안내서. 도봉구 제공


서울 도봉구는 ‘탄소공(Zero)감(減)마일리지’ 참여 활동 수가 2023년 4월 시작 이후 400만회를 넘겼다고 8일 밝혔다. 이는 온실가스 약 6247t을 감축한 효과와 같다고 구는 설명했다.

탄소공감마일리지는 일상에서 탄소중립을 실천하고 적립한 마일리지를 지역화폐 도봉사랑상품권으로 교환하는 도봉형 환경마일리지 제도다.

주민들은 모바일 앱을 통해 걷기, 대중교통 이용, 손수건 사용, 장바구니 이용 등 일상 속 친환경 활동을 인증하고 마일리지를 쌓는다. 현재까지 약 2억 마일리지가 적립됐고, 이 중 1억 6000만 마일리지가 도봉사랑상품권으로 지급됐다.

구는 특히 앱 누적 방문 수와 실천 활동의 연관성에 주목하고 있다. 누적 방문 수는 약 535만회로, 이 가운데 약 74%가 실제 실천 활동으로 이어진 것으로 분석됐다



오언석 도봉구청장은 “탄소공감마일리지로 지역 내 탄소중립 실천 문화가 더욱 견고히 자리 잡아가고 있다”며 “앞으로도 누구나 쉽고 즐겁게 기후행동에 동참할 수 있는 환경을 만들기 위해 관련한 사업 마련에 더욱 최선을 다하겠다”고 말했다.

유규상 기자
