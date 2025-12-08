서울 강서구, 정시 대비 ‘1대 1 맞춤형 무료 입시 컨설팅’

9일부터 선착순 접수…20·21일 강서평생학습관

서울 강서구가 오는 20·21일 이틀간 강서평생학습관에서 ‘1대1 맞춤형 대입 진학 컨설팅’을 진행한다고 8일 밝혔다.강서구는 2026학년도 대학 정시모집을 앞두고 지원 전략을 세우는 데 어려움을 겪는 학생과 학부모에게 실질적인 도움을 제공하기 위해 이번 프로그램을 마련했다. 대상은 강서구 고등학교 3학년생과 재수생, 학부모다.서울시교육청 대학진학지도지원단 소속 현직 교사 6명이 수험생의 학업 성향과 진로 목표를 분석하고 개인별 입시 전략을 제시할 예정이다.상담은 오전 9시 30분부터 오후 2시 55분까지 총 6차에 걸쳐 운영된다. 1인당 40분씩 집중 상담도 진행된다. 수능 성적표와 진학 희망 자료 등을 토대로 학생별 강점과 지원 가능 대학 학과를 분석해 최적의 입시 전략을 안내한다는 방침이다.컨설팅은 총 72명을 대상으로 한다. 오는 9일부터 강서구청 홈페이지 통합예약시스템에서 선착순으로 신청할 수 있다. 접수가 끝나면 상담 일정이 문자로 개별 통보되며, 배정된 시간에 현장에서 진학 전문 교사와 1대1 맞춤형 상담을 받을 수 있다.강서구는 앞서 지난 상반기에도 수시 대비 입시 프로그램을 운영했다. 당시 대학입시설명회 만족도는 97%, 1대1 컨설팅 만족도는 99%로 조사됐다.진교훈 강서구청장은 “정시 전략은 단순한 정보 전달을 넘어 학생 스스로의 진로 방향성을 설정하는 중요한 과정”이라며 “이번 컨설팅이 학생과 학부모의 고민을 덜고 성공적인 진학 설계에 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.김주연 기자