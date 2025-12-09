‘인천 섬’ 연안여객선 이용객 200만명 돌파…작년보다 11% 증가

이미지 확대 인천 중구 인천항 연안여객터미널이 백령도 등 섬으로 여행을 떠나는 관광객들로 붐비고 있다. 연합뉴스

인천시가 섬 관광 활성화를 위해 올해 전국 최초로 도입한 ‘아이(i) 바다패스’ 시행 이후 연안여객선 이용객이 200만명을 돌파했다.인천시는 11월 말 기준 인천 섬을 찾은 연안여객선 이용객이 총 208만6564명으로 지난해 같은 기간 188만2930명보다 11% 증가했다고 9일 밝혔다.이중 바다패스 누적 이용건수는 84만2434건으로 지난해 대비 31% 증가했다. 인천시민은 지난해 55만4468건에서 올해 70만9186건으로 28% 증가했고 타 지역주민은 9만368건에서 13만3248건으로 48%나 늘었다.운임이 높아 할인율 적용이 큰 서해5도는 올해 19만9917명이 방문해 전년 대비 66% 증가했다.바다패스는 인천시민에게 인천 연안여객선을 대중교통 요금 수준인 1500원으로 이용할 수 있도록 하고, 타 시도 주민은 1박 이상 섬에서 체류하면 1년 3회에 한해 뱃삯의 70%를 할인해 주는 정책이다.인천 연안여객선에서 가장 비싼 백령도를 다녀올 경우 정상 운임은 14만3400원이지만 바다패스 시행 이후 인천시민은 3000원을, 타 시도 주민은 4만3020원을 내면 된다. 인천시민은 14만400원을, 타 시도 주민은 10만380원을 각각 아끼는 셈이다.시는 내년에도 바다패스를 동일 기준으로 시행할 예정이다.유정복 시장은 “올해 처음 시행한 바다패스는 해상교통의 새로운 기준을 제시하며 전국적인 모범사례로 평가받고 있다”며 “앞으로도 관광 활성화와 지역경제 성장으로 연결되는 정책들을 지속적으로 발굴해 나갈 것”이라고 말했다.강남주 기자