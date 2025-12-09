메뉴
‘고흥군립하늘공원’ 준공식···1만 8000여기 추모 공간

최종필 기자
최종필 기자
수정 2025-12-09 16:47
입력 2025-12-09 16:47

군민 불편 해소·품격 있는 장례 기반 구축

고흥군이 9일 군민들의 오랜 숙원사업이었던 ‘고흥군립하늘공원’ 준공식을 가졌다.
고흥군이 9일 군민들의 오랜 숙원사업이었던 '고흥군립하늘공원' 준공식을 가졌다.


공영민 군수가 ‘고흥군립하늘공원’ 준공식에서 기념사를 하고 있다.
공영민 군수가 '고흥군립하늘공원' 준공식에서 기념사를 하고 있다.


고흥군민의 오랜 숙원사업이었던 ‘고흥군립하늘공원’이 완공됐다.

군은 9일 군민 등 500여 명이 참석한 가운데 ‘고흥군립하늘공원’ 준공식을 개최했다. 하늘공원은 총 198억 원의 예산을 투입해 고흥읍 호천길 245에 조성됐다. 봉안당 1만 6208기, 자연장지 2209기 등 총 1만 8417기의 안치 규모로 건립됐다. 주차장을 비롯한 편의시설도 들어섰다.

이번 조성으로 그동안 군민들이 먼 타지의 장사시설을 이용해야 했던 불편이 해소되고, 고향에서 품격 있게 고인을 예우하며 모실 수 있는 안정적인 공간을 제공할 수 있게 됐다는 점에서 주민들의 큰 호응을 받고 있다.

‘고흥군립하늘공원’ 봉안실
‘고흥군립하늘공원’ 봉안실


‘고흥군립하늘공원’ 전경
‘고흥군립하늘공원’ 전경


특히 하늘공원은 야외 중정과 쉼터·야간 경관 조명 등을 갖춰 낮에는 탁 트인 전망을, 밤에는 아름다운 경관을 즐길 수 있도록 조성됐다. 공원은 차분하고 따뜻한 공간으로 방문객이 편안히 머물 수 있는 추모 환경을 세심하게 고려해 설립됐다.

공영민 군수는 기념사에서 “그동안 타 지역 장사시설을 이용하며 경제적·시간적 부담을 감내해 오신 군민들의 마음을 잘 알고 있다”며 “앞으로도 개원 전까지 모든 운영 계획을 촘촘히 점검해 군민 누구나 불편 없이 이용할 수 있도록 준비해 나가겠다”고 밝혔다.



군 주민복지과 관계자는 “고흥군립하늘공원의 준공은 단순한 시설 완공을 넘어 군민 생활권 안에서 품격 있는 추모 서비스를 제공할 수 있는 지역 기반이 마련됐다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “내년부터 화장 장려금을 확대해 군민 부담을 덜고, 공정하고 안정적인 혜택이 돌아가도록 개원 준비에 최선을 다하겠다”고 전했다.

고흥 최종필 기자
