종로구 숭인동 고지대에 엘리베이터 생긴다

김주연 기자
김주연 기자
수정 2025-12-10 14:07
입력 2025-12-10 14:07

내년 4월 착공·내년 12월 준공 목표

이미지 확대
종로구 숭인동 고지대 엘리베이터 조감도
종로구 숭인동 고지대 엘리베이터 조감도
종로구 제공


서울 종로구는 숭인동 주민들의 숙원사업인 ‘경사형 엘리베이터’를 내년 12월까지 준공한다고 10일 밝혔다.

대상지는 숭인동 2-2(창신역 2번 출구~숭인교회) 일대로 연장 115m, 폭 2m, 경사도 26%의 급경사 구간이다. 겨울에는 얼음이 얼어 안전사고 위험이 있고, 계단을 이용할 수 없는 경우 약 1㎞를 우회해야 했다.

종로구는 서울시 공모사업에 응모해 총사업비 52억 1500만원을 확보했다. 내년 3월까지 설계 용역을 거쳐 내년 4월 착공해 같은해 12월 준공할 계획이다.

경사형 엘리베이터는 15인승으로 승강장은 상부·중간·하부 총 3곳에 설치된다.

내년 12월 준공되면 숭인동 생활권자를 포함해 8000명의 이동권이 개선될 것으로 보인다.
정문헌 종로구청장은 “안전과 편의 향상은 물론, 이동 약자와 함께하는 지역사회를 만드는 중요한 발걸음”이라며 “앞으로도 급경사·계단 중심 생활권의 구조 개선을 위해 이동편의시설을 확충하겠다”고 밝혔다.

김주연 기자

