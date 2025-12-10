금천구, 어르신 일터 ‘착한피자’ 연다

노인 일자리 참여자 직접 피자 만들고 매장 운영

서울 금천구는 노인일자리 창출을 위해 ‘착한피자’ 매장을 연다고 10일 밝혔다.착한피자 사업은 보건복지부 산하 한국노인인력개발원에서 주관한 ‘2025년 공동체사업단 공모사업’에 금천시니어클럽이 선정되고 6900만원을 확보하면서 추진됐다.금천구와 사업 수행기관인 금천시니어클럽은 사업장 조성, 영업 신고, 노인일자리 참여자 모집을 마무리하고 오는 15일쯤 매장을 열 계획이다.노인일자리 참여자들이 위생·안전 교육, 조리 실습 등을 거쳐 피자를 직접 제조하고 주문을 받고 판매할 예정이다.금천시니어클럽은 2019년 6월 개소한 노인일자리 지원기관이다. 특히 그간 ‘착한’ 브랜드를 발굴해 ▲ 착한상회(편의점 4곳) ▲ 착한도시락(1곳) ▲ 착한세탁소(1곳)를 운영해왔다. 수익금 일부를 취약계층에 기부하거나 노인일자리 참여자 급여 개선 등으로도 활용하고 있는 곳이다. 금천구는 착한상회 5호점도 추가 개소할 예정이다.금천구는 내년 노인일자리 사업을 통해 올해보다 3.4%P 늘어난 3865명에게 일자리를 제공할 예정이다.유성훈 금천구청장은 “앞으로도 어르신들에게 양질의 일자리를 제공하고 지역사회에 활력을 불어넣을 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.김주연 기자