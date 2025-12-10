도봉구, ‘장애인 개인예산제 시범사업’…보건복지부 장관 표창

이미지 확대 서울 도봉구 방학동에 있는 도봉구청 청사 전경. 도봉구 제공

서울 도봉구는 ‘2025년 장애인 개인예산제 시범사업’ 운영 유공기관으로 선정돼 보건복지부 장관 표창을 받았다고 10일 밝혔다.장애인 개인예산제는 장애인이 활동지원 급여의 20% 범위에서 필요한 재화와 서비스를 직접 선택해 구입할 수 있도록 한 제도다. 구는 올해 4월부터 6개월간 지역 내 33명을 대상으로 시범사업을 운영하며 대상자 모니터링과 계획 이행 여부를 점검해 효과성과 권익 보호를 확보했다.만족도 조사에서는 5점 만점 기준 3점 이상을 기록하며 서비스 선택권과 자기주도성이 강화됐다는 평가가 나왔다. 보건복지부는 참여자 중심 운영과 우수 성과를 인정해 구와 도봉장애인종합복지관에 장관 표창을 수여했다.오언석 도봉구청장은 “이번 표창은 “장애인 당사자와 제공기관, 지역사회가 함께 참여해 이뤄낸 결과”라며 “앞으로도 장애인의 삶을 더 두텁고 더 촘촘하게 지원할 수 있는 정책과 사업 마련에 더욱 힘쓰도록 하겠다.라고 말했다.유규상 기자