양천구, ‘진학 코칭 클래스’ 운영…예비 중·고생 학부모를 위한 핵심 특강

12월 17, 19일 이틀간 양천교육지원센터에서

초4 ~고1 학부모, 진로설계부터 학습전략까지

이미지 확대 건강힐링문화관에서 진학 코칭 클래스를 수강 중인 학부모. 양천구 제공

양천구는 ‘학부모 진학 코칭 클래스’를 개최한다고 10일 밝혔다. 예비 중·고생 자녀를 둔 학부모를 대상으로 상급학교 진학 솔루션을 제공하기 위해 오는 17일과 19일 운영한다.강의는 양천교육지원센터 3층 다목적실에서 진행되며, 입시 전문 강사가 통계 데이터를 기반으로 한 학습 전략과 진로 설계 방향을 제시한다.17일에는 ‘중·고등 진학 전환기를 맞은 자녀 진로 설계’ 특강이 열린다. 진학 단계별 특징과 자녀 적성 파악 방법, 변화하는 입시 흐름 속에서 흔들리지 않는 장기 로드맵 설계 방법을 다룬다.19일에는 ‘통계로 살펴본 내 자녀 학습전략’을 주제로 ▲유전과 환경의 영향 ▲부모의 사회경제적 지위와 성적의 상관관계 ▲성장형 마인드셋의 중요성 등을 짚고 학습 효율을 높이는 실천 전략을 제시한다.참여 대상은 양천구 거주자 또는 관내 학교에 재학 중인 초등 4학년부터 고등 1학년 학부모이며, 신청은 양천구 평생학습포털에서 가능하다. 구는 올해 강의를 13회로 확대해 권역별 거점공간에서 순환 운영 중이다.이기재 양천구청장은 “이번 특강은 진로와 진학에 대한 고민이 깊어지는 시기에 자녀의 학습 상태를 통계와 과학적 근거를 기반으로 객관적으로 진단해볼 기회가 될 것”이라며 “학부모가 자녀의 학습 상태를 정확히 이해하고 최적의 진학 로드맵을 설계하는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.유규상 기자