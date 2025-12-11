메뉴
“지하철 갈아타고 주차비 50% 아껴요”… 서울교통공사, 환승주차장 이용 캠페인

주현진 기자
주현진 기자
수정 2025-12-11 10:48
입력 2025-12-11 10:48
서울교통공사와 서울시설공단은 지난 10일 복정역 환승주차장에서 시민들을 대상으로 지하철 이용 활성화 공동 캠페인을 진행했다. 서울교통공사 제공
서울교통공사와 서울시설공단은 지난 10일 복정역 환승주차장에서 시민들을 대상으로 지하철 이용 활성화 공동 캠페인을 진행했다. 서울교통공사 제공


서울교통공사가 지난 10일 서울시설공단과 함께 복정역 환승주차장에서 시민들을 대상으로 지하철 이용 활성화 공동 캠페인을 진행했다고 11일 밝혔다. 복정역 환승주차장은 공사가 관할하는 5개소 중 정기권 이용객이 가장 많고, 이용자 64.6%가 실제로 지하철을 이용하는 ‘환승 모범 사례’로 꼽히는 곳이다.

이번 캠페인의 핵심은 주차요금 최대 50% 할인 혜택이다. 환승주차장에 주차한 후 대중교통(지하철·버스)으로 환승하고 동일 카드로 주차요금을 결제하면 요금을 50%까지 할인받을 수 있다. 이는 자가용 이용을 줄이고 친환경 대중교통 이용을 유도하기 위한 조치다.
마해근 서울교통공사 영업본부장은 “환승주차장과 지하철을 연계 이용하면 도심 교통체증이 한층 완화될 것으로 기대한다”라며 “대표적 친환경 교통수단인 지하철 이용 활성화를 위해 유관기관과 협력 사업을 지속 추진하겠다”라고 말했다.

주현진 기자
