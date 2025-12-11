김포 김진택 농가 ‘참드림’ 경기미 품평회 ‘우수상’

이미지 확대 경기미 품평회 시상식. 김포시 제공

경기 김포시는 경기도농업기술원이 주최한 제8회 ‘경기미 품평회’에서 양촌읍의 김진택 농가가 멥쌀 부문 우수상(경기지사상)을 수상했다고 11일 밝혔다.품평회에는 도내 30개 시군에서 멥쌀 부문 36점, 중간찰 부문 14점 등 총 50점이 출품했다.김진택 농가의 참드림은 완전미 비율 92.9%, 단백질 함량 5.1%, 제현율 81.7%, 기계식미치 85.2점, 식미평가단 평가 79점 등 높은 점수를 받았다.천혜의 황금들녘인 양촌읍 누산리 일원 김포평야에서 30년 이상 벼농사를 지어온 김진택 농가는 지난달 말에 김포시농업기술센터가 실시한 김포시 쌀품평회에서도 대상을 받기도 했다.김진택 농가는 3.3㎡당 2~3포기 45주 식재, 질소질 비료 적게 주기, 주요시기 병해충 방제 실천 등 기본에 충실한 방법을 통해 고품질 쌀을 생산해 왔다.강남주 기자