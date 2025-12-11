나눔명문기업 DSR제강㈜, 희망 2026 나눔캠페인 2억원 기부

2009년부터 17년간 총 17억 2000만원 기부

이미지 확대 왼쪽부터 허영호 전남공동모금회장, 이정욱 DSR제강 본부장, 노관규 순천시장.

순천시 서면 순천산단에 위치한 DSR제강 주식회사가 순천시에 희망2026 나눔 캠페인 이웃돕기 성금 2억원을 기탁했다.DSR제강은 2009년 기부를 시작해 2011년부터 매년 꾸준히 1억원 이상을 기부해 왔다. 회사는 누적 17억 2000만원을 기부했으며, 나눔명문기업 인증도 함께 받았다.나눔명문기업은 1억원 이상을 기부했거나 5년 이내 기부를 약정한 고액 기업 기부 프로그램으로, 공동모금회가 운영하고 있다.지난 10일 열린 전달식에는 노관규 시장을 비롯해 허영호 전남공동모금회장과 이정욱 DSR제강 본부장이 참석했다. 전달된 성금은 전남공동모금회를 통해 취약계층을 위한 복지사업에 사용될 예정이다.이정욱 본부장은 “1971년 설립된 DSR제강은 지역의 힘을 바탕으로 꾸준히 성장해 명문장수기업이 됐다”며 “품목 관세로 철강 사업이 어렵긴 하지만, ‘어려울 때일수록 더 기부해야 한다’는 홍하종 대표의 나눔 철학을 실천하고자 한다”고 밝혔다.노 시장은 “17년간 꾸준하게 거액의 후원금을 기탁해 주신 DSR제강에 감사드린다”며 “연말 소외되는 이웃이 없도록 더불어 함께 사는 일류 순천을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.DSR제강㈜는 산업의 힘줄 역할을 담당하는 와이어 및 와이어로프를 제조·판매하는 기업이다. 2009년부터 17년간 매년 희망 나눔 캠페인에 동참하고 있으며, 기업의 사회적 책무를 묵묵히 실천하고 있다.순천 최종필 기자