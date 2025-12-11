동작구, 청소년 정책평가 ‘국무총리상’ 표창

청소년상담복지센터 중심 통합 지원체계 구축

이미지 확대 박일하 (가운데) 서울 동작구청장이 지난 11월 동작구청에서 열린 ‘청소년 진로박람회’에 참석해 부스를 둘러보고 있다.

동작구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 동작구는 성평등가족부 주관 ‘2025년 청소년정책 분석평가’에서 우수지자체로 선정돼 국무총리표창을 수상했다고 11일 밝혔다.이번 수상은 구가 청소년의 건강한 성장을 위해 ▲활동·참여 ▲보호·복지 ▲지역특화 등 3개 영역에서 다양한 정책을 적극 추진한 점이 높은 평가를 받았다.활동·참여 분야에서는 여러 위원회를 통해 학생들이 정책 수립과 시설 운영에 주체적으로 참여할 수 있도록 지원했다. 보호·복지 분야에서는 청소년상담복지센터를 중심으로 지역사회 통합 지원체계를 구축해 위기청소년을 발굴하고, 상담·보호·자립 등 맞춤형 서비스를 연계했다. 아울러 구는 청소년센터(동작·사당·대방)를 거점으로 동작구만의 차별화된 정책을 기획·실행해 지역특화 분야에서도 성과를 인정받았다.박일하 동작구청장은 “이번 수상은 청소년의 건강한 성장과 권익 증진을 위해 지속적으로 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 관내 모든 청소년이 가능성을 마음껏 펼칠 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.박재홍 기자