대한민국 체육인재개발원, 장흥에 둥지

국내 유일의 체육인 종합 교육 기반, 스포츠 미래 요람 기대

이미지 확대 김영록 전남지사가 11일 장흥군 부산면에서 열린 ‘대한민국 체육인재개발원 개원식’에 참석해 내빈들과 퍼포먼스를 하고 있다.

전라남도는 11일 대한체육회가 장흥에 대한민국 체육인재개발원 개원식을 개최하고 본격적인 운영을 시작했다고 밝혔다.개원식 행사에는 김영록 전남도지사와 유승민 대한체육회장, 체육계 주요 인사 등이 참석해 대한민국 스포츠 미래의 요람으로서 첫 걸음을 축하하고 비전을 응원했다.대한민국 체육인재개발원은 대한체육회에서 2020년 부지 선정을 전국 공모방식으로 추진해 장흥군에서 유치했다.장흥군 부산면 지천길 52-25 일원에 415억 원을 들여 건립한 개발원은 교육시설과 숙박시설, 실내 체육관 등 체육인 교육을 위한 다양한 시설을 갖춘 단지로 대한민국 유일의 체육인 종합 교육 기반이 마련됐다.체육인재개발원은 향후 국내 체육인의 교육과 역량 강화를 위한 중추적 역할을 하며 대한민국 체육의 새로운 100년을 이끌 예정이다.다양한 체육인 교육은 전국 체육인의 교류와 정보교환으로 전남 체육 발전에 기여하고 다른 지역 체육인의 매력적 전남 관광지 방문 기회 확대로 지역 경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대된다.전남도 관계자는 “대한민국 체육인재개발원이 스포츠 인재를 양성하는 중요한 거점으로 자리잡아 스포츠 발전과 저변 확대에 핵심 역할을 할 것”이라며 “앞으로 대한민국 체육인재개발원이 성공적으로 운영되도록 전남도와 대한체육회가 적극적으로 협력하겠다”고 말했다.장흥 류지홍 기자