대전연구원장에 최진혁 충남대 명예교수

자치 행정 전문가, 임기 3년

이미지 확대 최진혁 대전연구원장

대전시는 12일 대전연구원장에 최진혁(66) 충남대 명예교수를 임명했다고 밝혔다.최 원장은 프랑스 파리 제1대학에서 박사학위를 취득하고, 30여년간 한국 자치 행정학을 대표해 온 학자다.노무현·이명박·박근혜·문재인 정부에서 지방분권 자문위원을 지냈으며 지방시대위원회 대전시 위원장 등을 역임했다. 최 원장의 임기는 3년이다.최 원장은 “대전이 지방시대의 선도 모델이 되도록 연구원의 역량을 다하겠다”며 “지역 현안에 관한 연구를 통해 실질적인 정책 대안을 만들어 나가겠다”고 말했다.이장우 대전시장은 “지방시대 전환기에 최 원장의 경험과 전문성이 대전의 미래 전략에 큰 힘이 되어주길 바란다”면서 “대전연구원에서 시민이 체감할 수 있는 정책을 만들어 달라”고 당부했다.대전 박승기 기자