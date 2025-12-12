세종시 빅데이터 개방형 플랫폼 ‘세담터’로 전면 개편

시민들의 정보 접근성과 활용 편의성 등 반영
세종시는 12일 빅데이터 개방형 플랫폼의 명칭을 ‘세담터’(세종을 담는 데이터)로 변경하고 이용자 중심으로 전면 개편했다고 밝혔다.
세담터는 2022년 12월 시민 누구나 시의 다양한 데이터를 접하고 활용할 수 있도록 구축했다. 누리집 개편은 이용자의 가독성·접근성을 높이고 관광·경제 등 많이 찾는 데이터 분석 결과를 편리하게 활용할 수 있도록 고도화했다.
현재 문화관광·보건복지·산업 등 412종의 공공·민간 데이터를 서비스하고 있다.
개편된 누리집은 메인 화면에 세종을 대표하는 장소인 이응 다리를 디자인 요소로 구현해 정체성을 반영했다. 관련 메뉴는 사용자가 시스템을 쉽게 사용할 수 있도록 재구성했다. 유동 인구, 소비 흐름을 한 눈에 볼 수 있는 ‘데이터 세종’ 메뉴를 시설하고 앞단에 배치해 활용도가 높은 데이터를 빠르게 찾아볼 수 있도록 조정했다.
사용자 관심을 반영한 인기 검색어, 추천 데이터, 최신 데이터 기능을 추가해 검색 편의성과 서비스 접근성도 강화했다.
성문현 세종시 인공지능디지털담당관은 “수요가 많은 데이터를 발굴·개방해 시민이 필요한 정보의 접근·활용 편의성을 강화하는 등 이용자 중심의 플랫폼 구축에 더욱 노력하겠다”고 말했다.
세종 박승기 기자
