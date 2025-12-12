세종시 빅데이터 개방형 플랫폼 ‘세담터’로 전면 개편

시민들의 정보 접근성과 활용 편의성 등 반영

이미지 확대 세종시 개방형 플랫폼 ‘세담터; 메인 화면

세종시는 12일 빅데이터 개방형 플랫폼의 명칭을 ‘세담터’(세종을 담는 데이터)로 변경하고 이용자 중심으로 전면 개편했다고 밝혔다.세담터는 2022년 12월 시민 누구나 시의 다양한 데이터를 접하고 활용할 수 있도록 구축했다. 누리집 개편은 이용자의 가독성·접근성을 높이고 관광·경제 등 많이 찾는 데이터 분석 결과를 편리하게 활용할 수 있도록 고도화했다.현재 문화관광·보건복지·산업 등 412종의 공공·민간 데이터를 서비스하고 있다.개편된 누리집은 메인 화면에 세종을 대표하는 장소인 이응 다리를 디자인 요소로 구현해 정체성을 반영했다. 관련 메뉴는 사용자가 시스템을 쉽게 사용할 수 있도록 재구성했다. 유동 인구, 소비 흐름을 한 눈에 볼 수 있는 ‘데이터 세종’ 메뉴를 시설하고 앞단에 배치해 활용도가 높은 데이터를 빠르게 찾아볼 수 있도록 조정했다.사용자 관심을 반영한 인기 검색어, 추천 데이터, 최신 데이터 기능을 추가해 검색 편의성과 서비스 접근성도 강화했다.성문현 세종시 인공지능디지털담당관은 “수요가 많은 데이터를 발굴·개방해 시민이 필요한 정보의 접근·활용 편의성을 강화하는 등 이용자 중심의 플랫폼 구축에 더욱 노력하겠다”고 말했다.세종 박승기 기자