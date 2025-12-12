대전서도 ‘대전·충남 행정통합 특별법’ 제정 촉구

시·의회·민관협의체 “국회 특별법안 조속히 처리”

대전·충남 행정통합을 촉구하는 목소리가 이어지고 있다.대전시는 12일 시청 대강당에서 대전시의회, 대전·충남 행정통합 민관협의체와 공동으로 ‘대전·충남 행정통합 시민 한마음 촉구대회’를 열고 행정통합 특별법안의 조속한 국회 심의와 의결을 촉구했다.이창기 민관협의체 공동위원장은 “인구 360만명 규모의 초광역 혁신 클러스터가 형성돼 광역교통·생활권 확장 등 실질적인 변화가 가능하다”며 “행정통합은 수도권 일극 체제에 대응할 충청권의 경쟁력 확보 전략”이라고 말했다.이장우 대전시장은 “이 대통령이 행정통합의 필요성과 당위성을 인정한 만큼 이제 국회 결단이 필요하다”며 “특별법안이 조속히 심사·통과될 수 있도록 국회와 중앙정부가 나서야 한다”고 강조했다.대전·충남 행정통합은 지난해 11월 대전시장과 충남도지사, 의회 의장이 공동 선언문을 발표하며 본격 추진됐다. 지난 10월 2일 ‘대전충남특별시 설치 및 경제과학 수도 조성을 위한 특별법안’이 발의돼 국회 소관위원회에 부쳐졌지만 여당 의원들이 반대 또는 무관심 속에 연내 통과 여부가 불확실했다.하지만 이재명 대통령이 지난 5일 충남도민과 가진 타운홀 미팅에서 “충남·대전을 모범적으로 통합해 보면 어떨까 하는 생각을 가지고 있다”는 입장을 밝히면서 새로운 국면을 맞게 됐다.앞서 충남도는 9일 도청 문예회관에서 1800여명이 참석한 가운데 ‘대전·충남 행정통합 범도민 촉구대회’를 열고 “행정통합은 가장 실효적인 초광역 정부 모형, 정부의 균형 성장 전략과 일치한다”며 통합 특별법 제정을 촉구했다.대전 박승기 기자