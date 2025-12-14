여수섬박람회조직위·여수시체육회, 섬박람회 입장권 구매약정

여수세계섬박람회 성공 개최 위해 다양한 기관·단체들과 협력 추진

이미지 확대 여수섬박람회조직위와 여수시체육회가 지난 11일 섬박람회 입장권 구매약정을 체결하고 있다.

2026여수세계섬박람회조직위원회는 지난 11일, 여수시청에서 여수시체육회와 섬박람회 입장권 1억 1천만 원의 구매약정을 체결했다.이번 약정식에는 정기명 조직위원장과 여수시체육회 명경식 회장을 비롯한 각 종목단체협의회, 읍면동 체육회장협의회 등 임원진이 참석했다.여수시체육회는 지역 체육인들과 함께 섬박람회 입장권 구매 약정과 함께 섬박람회 붐 조성에 힘을 보태겠다는 뜻을 전했다.특히, 이날 행사에서는 체육회 임원진들이 ‘2026여수세계섬박람회 성공개최’ 문구가 적힌 현수막과 응원 피켓을 들고 퍼포먼스를 펼쳐 눈길을 끌었다.여수시체육회 명경식 회장은 “2026여수세계섬박람회는 지역과 국가 모두에게 의미 있는 국제행사”라며 “여수시체육회도 적극 동참해 많은 시민과 체육인들이 섬박람회 현장을 찾을 수 있도록 협력하겠다”고 밝혔다.정기명 조직위원장은 “여수시체육회의 응원과 참여는 섬박람회 성공 개최와 준비에 큰 힘이 된다”며 “다양한 기관‧단체들과의 협력을 통해 성공적인 섬박람회가 될 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.한편, 2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 오는 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 61일간 돌산 진모지구 일원에서 개최된다.여수 류지홍 기자