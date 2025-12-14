메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

여수섬박람회조직위·여수시체육회, 섬박람회 입장권 구매약정

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2025-12-14 11:23
입력 2025-12-14 11:23

여수세계섬박람회 성공 개최 위해 다양한 기관·단체들과 협력 추진

이미지 확대
여수섬박람회조직위와 여수시체육회가 지난 11일 섬박람회 입장권 구매약정을 체결하고 있다.
여수섬박람회조직위와 여수시체육회가 지난 11일 섬박람회 입장권 구매약정을 체결하고 있다.


2026여수세계섬박람회조직위원회는 지난 11일, 여수시청에서 여수시체육회와 섬박람회 입장권 1억 1천만 원의 구매약정을 체결했다.

이번 약정식에는 정기명 조직위원장과 여수시체육회 명경식 회장을 비롯한 각 종목단체협의회, 읍면동 체육회장협의회 등 임원진이 참석했다.

여수시체육회는 지역 체육인들과 함께 섬박람회 입장권 구매 약정과 함께 섬박람회 붐 조성에 힘을 보태겠다는 뜻을 전했다.

특히, 이날 행사에서는 체육회 임원진들이 ‘2026여수세계섬박람회 성공개최’ 문구가 적힌 현수막과 응원 피켓을 들고 퍼포먼스를 펼쳐 눈길을 끌었다.

여수시체육회 명경식 회장은 “2026여수세계섬박람회는 지역과 국가 모두에게 의미 있는 국제행사”라며 “여수시체육회도 적극 동참해 많은 시민과 체육인들이 섬박람회 현장을 찾을 수 있도록 협력하겠다”고 밝혔다.

정기명 조직위원장은 “여수시체육회의 응원과 참여는 섬박람회 성공 개최와 준비에 큰 힘이 된다”며 “다양한 기관‧단체들과의 협력을 통해 성공적인 섬박람회가 될 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.


최민규 서울시의원, 대한민국시도의회의장협의회 ‘제17회 우수의정대상’ 수상
서울시의회 바로가기
thumbnail - 최민규 서울시의원, 대한민국시도의회의장협의회 ‘제17회 우수의정대상’ 수상

한편, 2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 오는 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 61일간 돌산 진모지구 일원에서 개최된다.

여수 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
여수시체육회가 구매약정한 입장권 금액은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기