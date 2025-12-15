도봉구 방학동도깨비시장, 전통시장 활성화 유공 ‘중기부 장관상’

지역 상권 활성화 모범사례

이미지 확대 오언석(가운데) 서울 도봉구청장이 방학동도깨비시장, 주민 전지수씨 표창을 기념해 사진을 찍고 있다. 도봉구 제공

서울 도봉구는 방학동도깨비시장이 중소벤처기업부가 주관한 ‘2025년 전통시장 및 상점가 활성화 유공 포상’ 전통시장·상점가 부분에서 중소벤처기업부 장관 표창을 받았다고 15일 밝혔다.방학동도깨비시장은 2003년 상인회 결성 이후 다양한 특화사업과 환경개선 사업을 추진했으며, 이번 유공 포상에서 그 공로를 인정받았다. 구는 지역 상권 활성화의 모범 사례로, 인근 지방자치단체의 벤치마킹이 잇따르고 있다고 설명했다.지난해에는 서울시 자치구 중 유일하게 도봉구가 지방자치단체 부문에서 장관 표창을 받기도 했다.오언석 도봉구청장은 “방학동도깨비시장이 지역 경제의 중심축으로 자리매김해 나가고 있다”며 “앞으로도 상인회와 함께 전통시장 경쟁력 강화에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.한편 서울시가 주관하는 전통시장 활성화 유공 시민 표창에는 창동골목 시장 상인 전지수 씨가 개인 부문 서울특별시장상을 수상했다. 전씨는 최근 ‘보이는 소화기’와 ‘지하 매립식 소방함’을 적극 활용해 시장 화재를 초기에 진화한 바 있다.유규상 기자