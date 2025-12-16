이학재 “책 전수 개장검사 불가능…사퇴 안해” 반발

이미지 확대 이학재 인천공항공사 사장.

이학재 인천공항공사 사장은 16일 “인천공항에서 책 전수 개장검사는 불가능하다”고 밝혔다.이 사장은 이날 인천공항공사 대회의실에서 열린 기자간담회에서 “공항 이용객들에게 큰 불편을 초래하고 출국 시간이 길어질 것”이라며 이같이 말했다.이 사장은 “유학생의 예를 들면 출국할 때 책이 수십권일 텐데, 이를 다 개장해 검사한다는 건 불가능하다”며 “전 세계적으로 사례도 없다”고 했다.그러면서 “이재명 대통령의 ‘책 전수검사’ 지시는 (외화 밀반출에 대한) 실질적인 방안을 찾으라는 취지로 이해하고 있다”며 “세관과 협의해 예전보다 검색을 더 강화하겠다”고 덧붙였다.‘책 전수검사’는 지난 12일 이재명 대통령이 국토교통부 업무보고를 받는 자리에서 지적한 것이다.이 대통령은 이 사장에게 외화 밀반출과 관련해 “수만 달러를 100달러짜리로 책갈피처럼 (책에) 끼워서 (해외로) 나가면 안 걸린다는 데 실제 그러냐”고 물었다. 이에 대해 이 사장은 답변을 제대로 하지 못했다가 업무보고가 끝날 때쯤 “현재의 기술로는 발견이 좀 어렵다”고 답했고, 이 대통령은 ”안 걸린다는 게 이해가 안 된다. 책을 다 뒤져보라“고 지시했다.이 사장의 이날 발언은 기존 입장을 고수한 것이다.이 사장은 업무보고 이틀 뒤인 지난 14일 SNS에 글을 올려 “대통령이 해법으로 제시한 100% 수하물 개장 검색을 하면 공항이 마비될 것”이라며 반대 입장을 밝힌 바 있다.이 사장은 또 여권의 사퇴 압박에 대해선 “저는 임기제(임기가 있는 자리)”라며 사퇴하지 않겠다는 의지를 분명히 했다.더불어민주당은 전날 “대통령의 업무 지시에 따를 의지도 없고 공공기관장으로서 책임 있게 조직을 운영할 뜻도 없다면 자리를 내려놓은 것이 도리”라며 이 사장의 사퇴를 압박했다.3선 국회의원 출신인 이 사장은 윤석열 정부인 지난 2023년 6월 임명됐으며 임기는 내년 6월까지다.강남주 기자