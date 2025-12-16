내년부터 아시아나항공 인천공항 2터미널에서 탑승

내년 1월 14일 이전

이미지 확대 인천국제공항 전경.

인천국제공항공사는 아시아나항공이 내년 1월 14일 제1여객터미널에서 제2여객터미널로 자리를 옮길 예정이라고 16일 밝혔다.아시아나항공은 2터미널 동편 H, J 체크인 카운터에 자리를 마련한다. 1터미널의 기존 아시아나항공 체크인 카운터는 국내 저비용항공사(LCC)가 사용한다.현재 1터미널 여객 분담률은 66%로 2터미널에 비해 월등히 높다. 이에 따라 1터미널의 체크인 카운터 혼잡은 물론 성수기 때 주차장 포화율이 최대 124%에 달한다.인천공항공사는 1터미널 혼잡도를 해소하고 2터미널 활성화를 위해 1·2터미널 항공사 이전·재배치를 추진하고 있다. 앞선 지난 7월에는 에어부산이, 9월에는 에어서울이 2터미널에서 운항을 시작했다.인천공항공사 관계자는 “내년 초 아시아나항공의 이전이 마무리되면 1터미널의 여객 부담률이 49%로 대폭 낮아질 것”이라고 말했다.강남주 기자