김정희 전남도의회 교육위원장 ‘제17회 우수 의정대상’ 수상

지방자치 발전·주민 삶의 질 향상 기여
교육·복지·환경 아우른 현장 중심 입법 활동 나서
김정희(더불어민주당·순천3) 전남도의회 교육위원장이 대한민국시도의회의장협의회가 주관한 ‘제17회 우수의정대상’에서 우수 의원 수상자로 선정됐다.
‘우수의정대상’은 지방자치 발전과 주민 삶의 질 향상에 기여한 광역의원을 선정해 수여하는 권위 있는 상이다. 책임 있는 의정활동과 지역사회 공헌도를 종합적으로 평가해 매년 시상한다.
지난 16일 도의회 회의실에서 상패를 전달받은 김 위원장은 교육·복지·환경 등 다양한 분야에서 실효성 있는 조례 제정과 개정을 통해 지역 발전의 제도적 기반을 탄탄히 다져왔다는 평가를 받았다. 그는 변화된 교육 환경에 맞춰 불필요한 제도를 정비하기 위해 중·고등학교 특별장학생 조례를 폐지하는 등 법적 체계의 합리화에도 앞장섰다.
특히 헌법 교육 활성화 조례, 교직원 주택 임차 지원 기금 조례, 올바른 국어 사용 조례, 교육 물품 공유 활성화 조례, 청렴도 향상 및 부패 행위 방지 조례 등 현장 중심의 입법을 적극 추진해 도민이 체감하는 정책 성과를 이끌어냈다.
재선의 김 위원장은 지역구인 순천 지역을 중심으로 한 교육 환경 개선에도 남다른 노력을 기울였다. 그는 노후 학교 개축과 그린 스마트 스쿨, BTL 사업 등 교육 인프라 확충을 통해 학생 안전과 학습 여건을 획기적으로 향상시켰다.
김 위원장은 예술 교육 활성화에도 꾸준히 공을 들였다. 그는 초·중학생 오케스트라 운영 예산을 확보하고, 지역 예술 단체와의 연계를 통한 문화 예술 교육 사업 확대 등 학생들의 창의력과 정서 함양은 물론 예술 인재 양성의 토대를 마련해왔다.
김 위원장은 “이번 수상은 도민들과 교육 가족이 함께 만들어준 값진 성과”라며 “앞으로도 도민의 행복과 학생들의 미래를 위한 현장 중심의 의정 활동에 더욱 최선을 다하겠다”고 수상 소감을 밝혔다.
