도봉구, ‘토익스피킹·오픽’ 집중강좌 마련

유규상 기자
유규상 기자
수정 2025-12-17 11:22
입력 2025-12-17 11:19

도봉구 취업준비 청년 대상
포스터 내 QR코드로 신청

이미지 확대
도봉구청년창업지원센터에서 진행하는 토익(TOEIC)스피킹 모집 안내 포스터. 도봉구 제공
도봉구청년창업지원센터에서 진행하는 토익(TOEIC)스피킹 모집 안내 포스터. 도봉구 제공


서울 도봉구는 취업 준비 청년을 위한 토익스피킹(TOEIC Speaking), 오픽(OPIc) 과정 강좌를 운영한다고 17일 밝혔다. 내년 1월 한 달간 운영한다.

토익스피킹 강좌는 총 8회차로 비대면 실시간 줌(ZOOM) 화상 강의로 진행된다. 다음달 6일부터 29일까지 매주 화요일과 목요일에 진행한다. 모집 정원은 10명이다.

오픽 강좌는 총 12회차로 역시 비대면 실시간 온라인 강의 방식이다. 다음달 5일부터 30일까지 매주 월요일, 수요일, 금요일에 진행한다. 정원은 10명이다.

도봉구에 거주 중인 19세~45세 취업 준비 청년이라면 오는 19일까지 포스터의 QR코드로 신청하면 된다.



오언석 도봉구청장은 “청년들이 원하는 일자리를 찾는 데 필요한 실무 영어능력은 더 이상 선택이 아닌 필수”라며 “이번 강좌가 청년들의 취업에 큰 도움이 되길 바란다”고 말했다.

유규상 기자
