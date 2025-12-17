인천시, 차기 인천경제청장 공모…‘알박기’ 논란

이미지 확대 인천경제청 청사 G타워.

인천시는 차기 인천경제자유구역청장 공모 절차에 착수했다고 17일 밝혔다.개방형 지방관리관(1급)인 인천경제청장은 경제자유구역 투자유치와 개발전략 수립 등 경제자유구역에 대한 전반적인 업무를 총괄한다.인사위원회는 오는 19일부터 원서를 접수한 뒤 서류 전형 통과자를 대상으로 내년 1월 5일 면접심사를 실시한다. 이후 인사위가 복수의 후보자를 유정복 인천시장에게 추천하면 유 시장이 최종 임용자를 결정한다.후보군으로는 전·현직 인천시 고위 공무원 등이 거론된다.이번 공모를 두고 유 시장의 ‘측근 알박기’ 공모 아니냐는 논란이 일고 있다. 유 시장의 남은 임기는 6개월인데, 임기 3년의 인천경제청장을 새로 뽑는 게 타당하지 않다는 얘기다.만일 유 시장이 내년 6월 3일 실시하는 인천시장 선거에서 낙마하고 인천경제청장이 스스로 사퇴하지 않는다면 알박기는 현실이 된다.이 때문에 중앙 정부가 인천경제청장 임용을 반대할 가능성도 제기된다. 인천경제청장 임용을 위해서는 산업통상부와 협의해야 하는데, 알박기를 문제 삼아 협의에 응하지 않는다면 임용 자체가 무산될 수도 있다.지난 2024년 2월 20일 취임한 윤원석 현 인천경제청장은 임기 1년 4개월여를 앞두고 돌연 사의를 표명했다. 윤 인천경제청장은 오는 19일 퇴직한다.강남주 기자