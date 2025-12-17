순천성남교회, 4년째 취약계층에 온기 나눔

14개소 경로당에 겨울 이불 전달

순천성남교회가 지난 16일 남제동 어르신들을 위해 관내 14개소 경로당에 겨울 이불을 기증하는 나눔 활동을 펼쳤다. 교회는 추위에 취약한 어르신들이 보다 따뜻하고 건강하게 겨울을 보낼 수 있도록 돕기 위해 이를 마련했다.올해까지 4년째 이어지고 있는 온기 나눔이어서 의미를 더한다. 교회 측은 매년 꾸준히 도움이 필요한 어려운 이웃과 어르신들에게 다양한 물품을 지원하며 큰 힘이 돼주고 있다.이불을 전달받은 한 경로당 어르신은 “이불도 따뜻하지만 그 마음 덕분에 올겨울은 한결 더 포근하게 보낼 수 있을 것 같다”고 감사의 뜻을 전했다.이안식 담임목사는 “나눔은 지속적으로 추진돼야 가치가 있는 것 같다”며 “앞으로도 이웃과 함께하는 교회가 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.박미란 남제동장은 “4년 동안 변함없이 취약계층과 어르신들을 위해 마음을 나눠주신 이안식 목사님과 성도 여러분께 깊이 감사드린다”며 “교회의 선한 영향력으로 따뜻한 나눔이 점차 확산되기를 바란다”고 강조했다.순천 최종필 기자