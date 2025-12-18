‘신대중흥8차 에코둥이 어린이집’, 남제동 취약가정에 100만원 상당 쌀 기부

지역 내 대표적 나눔 실천 기관

이미지 확대 ‘신대중흥8차 에코둥이 어린이집’이 지역 내 취약계층을 돕기 위해 100만원 상당의 쌀 5kg 50포대를 남제동 행정복지센터에 전달했다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

순천 신대지구에 위치한 ‘신대중흥8차 에코둥이 어린이집’이 지역 내 취약계층을 돕기 위해 100만원 상당의 쌀 5kg 50포대를 남제동 행정복지센터에 기탁했다.백은경 어린이집 원장과 보육교직원 등 12명은 연말을 앞두고 생활이 어려운 이웃들에게 작은 보탬이 되고자 함께 뜻을 모아 비용을 마련했다.지난 17일 남제동 행정복지센터를 직접 찾아 물품을 전달한 교직원들은 “어려운 가정에 따뜻한 도움이 되기를 바란다”고 수줍은 미소를 머금었다.‘신대중흥8차 에코둥이 어린이집’은 매년 봉사활동과 라면, 쌀 등 생필품을 꾸준히 기부해 온 지역 내 대표적인 나눔 실천 기관으로 알려져있다.백 원장은 “작은 관심이 큰 변화를 만든다는 사실을 몸소 실천하고, 기부에 적극 동참해 준 어린이집 선생님들께 고마움을 느낀다”고 전했다.박미란 남제동장은 “전달받은 쌀은 도움이 절실한 가정에 신속히 배부하겠다”며 “아이들을 가르치는 일만으로도 바쁠 텐데 지속적으로 나눔을 실천해 주시는 원장님과 교직원들께 깊은 감사의 마음을 전한다”고 화답했다.순천 최종필 기자