순천 미래 랜드마크 ‘연향들 도시개발사업’ 토지 분양 개시

48만여㎡ 규모 미래형 복합단지 조성

12월 준주거용지 시작으로 내년 3월까지 순차 공고

이미지 확대 순천시 연향들 도시개발사업 조감도

이미지 확대 연향들 항공사진

이미지 확대 연향들 토지이용계획도

이미지 확대 연향들

◇ 다양한 용지 구성···호텔·리조트 등 체류형 관광 거점 육성연향들 공급대상 토지는 ▲상업용지(4필지, 4만 6052㎡) ▲준주거용지(47필지, 2만 7654㎡) ▲공동주택용지(1필지, 8만 5714㎡) ▲복합용지(4필지, 5만 1658㎡) ▲업무용지(1필지, 1만 3779㎡) ▲판매시설용지(1필지, 1만 2371㎡) ▲공공용지(1필지, 5308㎡)이다.특히 시는 1000만 관광객을 끌어들인 국제정원박람회장인 순천만국가정원 인근이라는 입지적 강점을 극대화하기 위해 호텔(3필지) 및 리조트(1필지) 용지를 배정해 체류형 관광 인프라를 확충한다. 호텔 부지는 건폐율 80%, 용적률 800%에 최고 20층까지 건축이 가능해 지역을 대표하는 랜드마크 건립이 기대된다.47개 필지로 구성된 준주거용지는 근린생활시설 등 다양한 활용이 가능하다. 354~960㎡ 규모로 실수요자의 선택 폭을 넓혔다. 인접한 2개 필지의 합병도 가능해 투자 활용도를 높인 점이 특징이다.◇ 준주거용지를 시작으로 순차 공급···경쟁입찰 방식 적용토지 공급은 이번 준주거용지(34필지)·상업용지(3필지)·판매용지(1필지)를 시작으로 ▲공동주택용지(1필지)·복합용지(2필지) ▲준주거용지(13필지)·상업용지(1필지)·복합용지(2필지) ▲공공용지(1필지)·업무용지(1필지) 순으로 진행될 예정이다. 공급 방식은 투명성을 높이기 위해 경쟁입찰(최고가 낙찰) 원칙을 적용한다.18일 공고한 준주거용지 공급가격은 ㎡당 205만 5000원 ~ 252만 5000원이다. 입찰 자격은 공동주택용지의 경우 주택건설사업자로 제한되나, 그 외 용지는 실수요자 누구나 참여 가능하다. 1인당 2필지 이상 신청도 허용된다. 입찰방식의 경우 준주거용지는 2024년 1월 8일부터 현장입찰을 한다. 나머지 용지는 전자입찰(온비드)을 통해 입찰을 진행한다.◇ 순천의 미래 가치에 선제적 투자시 관계자는 “연향들 도시개발사업은 단순한 택지개발을 넘어 정원문화와 도시가 어우러진 미래형 복합단지를 완성하는 사업이다”며 “우수한 입지와 차별화된 토지이용계획을 갖춘 만큼 역량 있는 기업과 투자자들의 많은 관심을 바란다”고 밝혔다.자세한 분양 정보는 순천시청 홈페이지 고시/공고란을 통해 확인할 수 있다. 토지 공급 입찰에 참여하길 희망하는 투자자는 게시된 본 공고문을 반드시 확인해야 한다.순천 최종필 기자