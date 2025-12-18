메뉴
관악구, 서울시 응답소 민원 운영 3년 연속 최우수

김주연 기자
수정 2025-12-18 15:02
입력 2025-12-18 15:02
서울 관악구는 ‘2025년 서울시 응답소 현장민원 자치구 운영 실적 평가’에서 서울 자치구 중 유일하게 3년 연속 최우수구로 선정됐다고 18일 밝혔다.

관악구청 전경
‘응답소’는 구민이 교통·도로·청소 등 지역 내 불편 사항과 각종 건의·질의를 스마트폰 등으로 쉽게 신고할 수 있는 온라인 통합 민원 접수창구다.

관악구는 지난달까지 12만 2326건의 응답소 현장민원을 처리했다. 특히 올해 ‘현장민원 살피미’를 280명으로 늘려 도로 파손이나 쓰레기 방치 등 불편사항 발굴·해소를 위해 힘썼다. 구정에 관심이 많은 주민들로 구성된 살피미가 신고한 불편 사항 중 지난 10월 말 기준 1만 5829건이 처리됐다.
박준희 구청장은 “앞으로도 작은 불편도 놓치지 않는 세심한 현장 행정을 펼쳐 주민 삶의 질을 향상해 나가겠다”고 말했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
