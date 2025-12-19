메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

중구, 굿모닝시티쇼핑몰 주차장 80면 구민에 개방

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김주연 기자
김주연 기자
수정 2025-12-19 15:28
입력 2025-12-19 15:28

이용료 11만원 중 주민 부담 월 4만원

이미지 확대
중구 굿모닝시티쇼핑몰 주차장
중구 굿모닝시티쇼핑몰 주차장 서울 중구가 굿모닝시티쇼핑몰 주차장 80면을 이번달부터 주민에게 개방한다고 19일 밝혔다.
중구 제공


서울 중구 동대문역사문화공원역 인근 ‘굿모닝시티쇼핑몰’ 부설주차장 80면이 주민에게 개방된다.

중구는 지난달 굿모닝시티쇼핑몰과 이러한 내용의 업무협약을 맺었다고 19일 밝혔다. 구민은 저렴하게

주민에게 거주자 우선 주차요금 수준으로 24시간 개방된다. 월 주차요금은 11만원이지만, 이 중 7만원을 중구에서 지원해 주민은 4만원만 부담하면 된다.

신청 대상은 중구민이면서 본인 명의 차량을 보유한 주민이다. 법인 차량은 제외된다.

이용하려면 중구청 홈페이지에 게시된 부설주차장 이용신청서를 작성한 뒤 중구청 주차관리과에 방문 또는 이메일로 제출하면 된다.

중구는 그간 주민은 저렴한 주차 공간을, 민간 주차장은 잉여 공간을 활용한 주차 수익을 각각 얻을 수 있도록 유휴주차면 개방을 추진해왔다. 이렇게 개방된 민간 부설주차장은 21곳, 580면에 달한다.


김용호 서울시의원, ‘제18회 국정감사평가·제3회 국제도전상 시상식’서 ‘2025 광역·기초자치단체 의정활동 대상’ 수상
서울시의회 바로가기
thumbnail - 김용호 서울시의원, ‘제18회 국정감사평가·제3회 국제도전상 시상식’서 ‘2025 광역·기초자치단체 의정활동 대상’ 수상

김길성 구청장은 “주거지와 업무·상업지구가 혼재돼있는 중구의 특성을 살려 민간부설 주차장 개방을 지속적으로 확대해 주민들의 일상을 좀 더 편리하게 만들겠다”고 밝혔다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
굿모닝시티쇼핑몰 부설주차장 개방 면수는?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기