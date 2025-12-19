중구, 굿모닝시티쇼핑몰 주차장 80면 구민에 개방

이용료 11만원 중 주민 부담 월 4만원

이미지 확대 중구 굿모닝시티쇼핑몰 주차장 서울 중구가 굿모닝시티쇼핑몰 주차장 80면을 이번달부터 주민에게 개방한다고 19일 밝혔다.

중구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중구 동대문역사문화공원역 인근 ‘굿모닝시티쇼핑몰’ 부설주차장 80면이 주민에게 개방된다.중구는 지난달 굿모닝시티쇼핑몰과 이러한 내용의 업무협약을 맺었다고 19일 밝혔다. 구민은 저렴하게주민에게 거주자 우선 주차요금 수준으로 24시간 개방된다. 월 주차요금은 11만원이지만, 이 중 7만원을 중구에서 지원해 주민은 4만원만 부담하면 된다.신청 대상은 중구민이면서 본인 명의 차량을 보유한 주민이다. 법인 차량은 제외된다.이용하려면 중구청 홈페이지에 게시된 부설주차장 이용신청서를 작성한 뒤 중구청 주차관리과에 방문 또는 이메일로 제출하면 된다.중구는 그간 주민은 저렴한 주차 공간을, 민간 주차장은 잉여 공간을 활용한 주차 수익을 각각 얻을 수 있도록 유휴주차면 개방을 추진해왔다. 이렇게 개방된 민간 부설주차장은 21곳, 580면에 달한다.김길성 구청장은 “주거지와 업무·상업지구가 혼재돼있는 중구의 특성을 살려 민간부설 주차장 개방을 지속적으로 확대해 주민들의 일상을 좀 더 편리하게 만들겠다”고 밝혔다.김주연 기자