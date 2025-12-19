메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

마곡에 창업성장 거점 ‘강서구 창업허브센터’ 생긴다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김주연 기자
김주연 기자
수정 2025-12-19 16:02
입력 2025-12-19 16:02

사무공간·투자 연계 등 예비·초기 창업기업 전주기 지원

이미지 확대
진교훈 서울 강서구청장
진교훈 서울 강서구청장 진교훈 서울 강서구청장


서울 강서구는 예비·초기 창업기업의 안정적인 성장을 돕는 공공 창업 거점인 ‘강서구 창업허브센터’를 오는 29일 마곡에 개관한다고 19일 밝혔다.

센터는 총면적 489.1㎡ 규모다. 입주기업을 위한 사무공간 7실과 회의실, 라운지 등을 갖췄다.

강서구는 강서구에 소재한 예비 창업자나 창업 7년 이내인 초기 창업기업을 대상으로 공모와 심의를 거쳐 총 7곳의 입주기업을 선정했다. 인공지능(AI) 기반 솔루션, 제조, 정보통신, 조명기기 개발 등 분야 기업이다.

강서구는 창업허브센터를 통해 저렴한 임대료로 안정적인 업무 공간을 제공하고 창업 교육, 전문가 멘토링, 경영·기술 컨설팅, 투자 연계 등 창업 전 주기에 걸친 지원체계를 구축하기로 했다.



진교훈 구청장은 “창업허브센터는 창업기업이 지역에서 뿌리내리고 성장할 수 있도록 돕는 공공 창업 거점”이라며 “창업기업의 성장이 지역 일자리 창출과 주민 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 실효성 있는 지원과 체계적인 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
강서구 창업허브센터가 개관하는 장소는?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기