금천구, 29일까지 ‘금천 10대 뉴스’ 온라인 투표

오미생태공원 조성·금천시민대학 등

금천구 10대 뉴스 투표

서울 금천구는 29일까지 ‘금천구 10대 뉴스 선정’을 위한 온라인 투표를 진행한다고 19일 밝혔다.지난 2024년 도시브랜드(BI) ‘좋은도시 금천’을 선포한 후 이를 잘 구현한 사업을 선정하고 알리기 위해서다.10대 뉴스 온라인 투표 대상 사업은 ▲ 오미생태공원 조성 ▲ 금천시민대학 운영 ▲ 금천형 주민자치 ▲ 취약계층을 위한 안부확인 서비스 온기온(ON)톡 ▲ 건강달리기대회·수육런 ▲ 내 집 경계정보 확인 시스템 구축 등 20개다.금천구는 도시브랜드 개발 이후 중점 추진한 사업 중 부서 의견수렴 등을 거쳐 20개의 뉴스를 후보로 정했다.금천구에 거주하거나 생활하는 주민 누구나 서울시 엠보팅 홈페이지에서 1인당 5개 사업에 투표할 수 있다. 금천구는 투표 참여자 중 100명을 추첨하여 커피쿠폰을 제공한다.금천구는 오는 31일 ‘금천구 10대 뉴스’를 발표한다.유성훈 금천구청장은 “‘좋은도시 금천’이라는 기치 아래 금천의 매력을 높이고 미래를 꿈꿀 수 있는 다양한 변화를 만들어왔다”며 “‘금천구 10대 뉴스 선정’에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다김주연 기자