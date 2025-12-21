마을버스 운행 늘리고 재정지원 확대…오세훈 “달라졌단 평가받겠다”

환승 제도, 탈퇴 논란 일단락

운행 횟수 5%, 노선 12% 확대

내년 예산 512억원, 확대 편성

이미지 확대 오세훈(왼쪽) 서울시장이 지난 19일 김승용 서울시마을버스운송사업조합 이사장을 만나 기념 촬영을 하고 있다. 양측은 앞서 18일 최종 합의를 했다. 서울시 제공

서울시가 내년 1월부터 대중교통 환승 제도 탈퇴를 예고했던 서울시마을버스운송사업조합(마을버스조합)을 설득해 논란을 매듭지었다. 내년 마을버스 전체 운행 횟수는 올해보다 약 5% 늘어나고, 운행이 부족했던 적자업체 노선 154개는 최대 12%까지 증편될 예정이다. 또한 출·퇴근 시간대 배차도 강화된다.서울시는 “지난 18일 마을버스조합과 내년도 서비스 개선에 관한 추가 합의를 체결했다”고 21일 밝혔다. 시는 “이번 추가 합의는 시민 불편을 초래할 수 있는 마을버스 환승 탈퇴 논란을 마무리하고 시와 조합이 시민 교통 편익을 최우선 가치로 삼아 서비스 개선에 공동으로 나선다는 데 의미가 있다”고 설명했다.앞서 마을버스조합은 환승할인 보전 규모를 놓고 갈등을 빚은 끝에 요구안을 받아들이지 않으면 내년부터 환승제를 탈퇴하겠다고 예고했다. 서울시와 조합은 내년 마을버스 재정지원 기준액을 기존보다 높이는 조건으로 운행 횟수와 배차간격 등 서비스 질을 향상하는 내용의 합의문을 10월 2일 체결했다. 하지만 조합에서 합의문 내용에 ‘환승제 탈퇴 철회’는 없었다며 탈퇴 가능성을 내비쳐 논란이 또다시 불거졌고, 30여차례의 협의 끝에 최종 합의에 이르렀다.시는 내년 마을버스 재정지원을 올해 412억원보다 늘어난 500억원으로 편성했다. 또 적자 업체 지원, 교통 기여도 등 서비스 평가 결과에 따른 인센티브 예산 지원, 기사 채용을 연계한 특별 지원도 추진하기로 했다. 합의문에는 ‘조합이 환승 탈퇴를 추진하는 경우 올해 이뤄진 합의에서 시가 약속한 행정·재정적 지원 일체를 중단한다’는 내용을 담았다. 아울러 시가 ‘서울시 대중교통 기본 조례’에 따라 마을버스 요금 수준의 적정성을 2년마다 분석하고 조정한다는 내용도 담았다.오세훈 시장은 “시민들께 마을버스가 달라졌다는 평가를 받을 수 있도록 서비스 개선을 차질 없이 추진하겠다”고 강조했다.유규상 기자