117년 전 인천항엔 지게꾼·상인 ‘북적’…가장 오래된 영상 공개

한국영상자료원 발견…인천시에 사용권 제공

이미지 확대 1908년쯤 인천항 일대 모습. 동영상 캡처. 한국영상자료원 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

쌀가마니를 짊어진 지게꾼 행렬, 부두 앞에 좌판을 깐 상인, 목재를 운반하는 일꾼. 이들로 북적이던 117년 전 인천항 일대를 담은 영상이 공개됐다. 인천을 배경으로 한 영상 중 가장 오래된 이 영상을 통해 인천항을 삶의 터전으로 삼아 살아가던 선조들의 바쁜 일상을 엿볼 수 있을 것으로 기대된다.인천시는 최근 한국영상자료원이 발견한 개항기 영상 가운데, 인천의 실제 모습을 담은 가장 오래된 영상 자료를 확보했다고 22일 밝혔다.‘Coree 1360’ 제목의 이 영상은 대한제국의 수도 한성과 전국의 개항장을 소래하려는 목적에서 1908년 촬영된 것으로 추정되며 총 5개의 보빈(보관을 위해 필름을 감아놓은 틀)으로 구성됐다.인천 모습은 첫 번째 보빈에 기록한 ‘The Corean Ports’에 담겼다. 총 6분 31초 분량 중, 4분 14초 분량을 근대적 국제도시로 성장하던 개항 이후 인천의 모습으로 채웠다.인천의 주요 촬영지는 현재 ▲항동1가 한국기독교 100주년 기념탑 일대 ▲항동4가 인천시건축사회 주변으로 분석된다.한국영상자료원은 향후 영상 사용권을 인천시에 제공할 예정이며, 인천시는 인공지능(AI) 기술을 접목한 콘텐츠 제작 프로젝트를 추진한다. 과거 인천의 모습과 현재의 도시 경관을 입체적으로 비교·재현해 인천의 변화와 성장을 한눈에 보여주는 영상을 제작한다는 것이다.인천시는 AI를 통해 제작한 영상을 각종 홍보 채널에도 활용해 인천의 역사적 브랜드 가치를 강화할 방침이다.유정복 시장은 “개항기 인천의 원형을 담고 있는 매우 중요한 영상 자료가 발견된 만큼, 관련 기관과 협력해 역사적 가치를 체계적으로 보존하고 시민과 폭넓게 공유하겠다”고 말했다.강남주 기자