9년째 이어진 선행…경남 익명의 기부천사 올해도 5000여만원 전달

손 편지만 남기고 남몰래 선행

누적 기부금 7억 4000만원 넘어

경남 익명의 나눔천사가 22일 오후 경남사회복지공동모금회 사무실 밖 모금함 뒤에 두고 간 성금 5352만원과 손 편지. 2025.12.22. 경남사회복지공동모금회

‘어려운 이웃을 도와달라’며 2017년부터 성금을 보내온 경남 익명의 기부천사가 올해도 5000여만원과 손 편지를 놓고 사라졌다.22일 경남사회복지공동모금회 설명을 보면, 이날 오후 1시쯤 사무실에 발신자 표시 제한 전화가 걸려 왔다. 전화를 건 사람은 “사무실 앞 모금함에 상자를 두고 간다”는 말만 남기고 끊었다.모금함을 확인하니 늘 성금을 두고 가던 자리에 상자가 놓여 있었다.상자 안에는 성금 5352만 7670원과 손 편지가 들어 있었다.손 편지에는 “다사다난했던 한 해가 저물어 갑니다. 우리 이웃들이 웃고 즐거웠던 시간보다는 아프고 슬프고 우울했던 시간이 많았을 거라고 생각합니다”라고 적혀 있었다.발신자는 그러면서 “더 힘들게 투병 생활을 하는 난치병 환자와 가족분들께 조금이나마 도움이 되길 바랍니다”라고 썼다.또 “내년에는 우리 이웃들이 웃고 즐겁고 행복한 날들이 더 많아지길 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다”라고 덧붙였다.모금회는 편지 필체를 분석한 결과 2017년부터 나눔 캠페인은 물론 재난 때마다 성금을 보낸 익명의 기부자와 같은 사람인 것으로 추정했다.이번 성금은 연말연시 이웃돕기 성금으로 접수됐다. 성금은 난치병 환자와 취약계층 지원에 쓰일 예정이다.이 익명의 기부천사는 9년째 온정의 손길을 보태며 지역사회 본보기가 되고 있다.2019년 진주 아파트 화재, 2020년 코로나19, 2022년 강원·경북 산불과 우크라이나 전쟁·서울 이태원 참사, 2023년 튀르키예·시리아 지진과 호우 피해 등 국내외 재난 때마다 성금을 전달해왔다. 올해 제주항공 여객기 사고와 산불 피할 때도 성금 모금에 동참했다.9년간 누적 기부금은 7억 4000여만원에 달한다.경남사회복지공동모금회는 “산타의 선물처럼 전해진 익명의 나눔 천사 이야기가 많은 이들에게 퍼져 나눔의 의미를 되새기는 계기가 되길 바란다”며 “기부자의 뜻이 필요한 이웃에게 온전히 전달되도록 노력하겠다”고 말했다.창원 이창언 기자