김미연 순천시의원, ‘2025 대한민국 지방자치평가 의정정책대상’ 최우수상

지방자치 발전 기여한 우수 의원으로 선정

이미지 확대 김미연 순천시의회 문화경제위원장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

순천시의회 김미연 문화경제위원장이 지방자치 발전에 기여한 우수 의원으로 선정됐다. 그는 최근 여의도정책연구원이 주관한 ‘2025 대한민국 지방자치평가 의정정책대상’에서 의정정책 부문 최우수상을 수상했다.이번 평가는 전국 지방의회를 대상으로 공약 이행률, 출석률, 조례 제·개정 실적, 시정질문과 정책 질의, 주민 소통 및 현장 활동 등 다양한 의정활동 성과를 종합적으로 심사해 우수 의원을 선정하는 권위 있는 상이다. 실질적인 정책 성과와 책임 있는 의정활동을 중점적으로 평가하고 있다.김 위원장은 ▲공약 이행률 80% 이상 달성 ▲조례 제·개정 실적 ▲근거 자료에 기반한 시정질문과 정책 질의 ▲주민 의견 수렴 및 신속한 민원 처리 등 전반적인 의정활동에서 높은 평가를 받았다. 특히 현장 중심의 생활밀착형 의정활동을 통해 주거·환경·생활안전 분야의 제도 개선을 이끌어낸 점이 주요 성과로 꼽혔다.또 조곡·덕연동 공공임대아파트 분양전환 문제 해결을 위한 지속적인 현장 활동과 주민 간담회, 환경오염 신고체계 개선을 위한 조례 발의, 절차적 정당성을 강조한 주요 현안 대응 등은 주민 신뢰를 바탕으로 한 책임 정치의 모범 사례로 인정받았다.김 위원장은 “이번 수상은 개인 성과라기보다 현장에서 함께 목소리를 내준 시민들과의 끊임없는 소통의 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 시민의 삶과 직결된 문제를 현장에서 직접 확인하고, 제도와 정책으로 연결하는 의정활동을 이어가겠다”고 수상 소감을 밝혔다.순천 최종필 기자