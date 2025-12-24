중랑구, ‘아동권리대변인 회의’ 개최…아이들 목소리 정책 반영

찾아가는 아동권리교육 등

권리 증진 사업 확대 추진

이미지 확대 지난 7월 류경기(가운데) 중랑구청장이 ‘아동친화도시 행사’에 참석한 모습. 중랑구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중랑구는 지난 12일 ‘중랑구 아동권리대변인 회의’를 개최했다고 24일 밝혔다. 아동의 권리를 존중하고 아동이 행복하게 성장할 수 있는 환경을 조성하기 위해서다.아동권리대변인은 아동이 겪는 어려움과 의견을 행정에 전달하고, 아동의 권리 보장과 관련한 사안에 대해 의견을 제시하는 역할을 맡고 있다.이번 회의에서는 ▲아동의 권리 보장과 관련해 접수된 주요 현안 공유 ▲아동권리대변인의 의견 청취 등 다양한 안건이 논의됐다. 특히 일상생활 속 권리 보장 방안과 아동 권리 교육에 실제로 활용할 수 있는 활동 방향을 놓고 심도 있는 의견 교환이 이뤄졌다.구는 내년부터 어린이집, 유치원, 학교, 지역아동센터 등 아동의 생활공간으로 직접 찾아가는 ‘찾아가는 아동권리교육’을 본격 시행할 계획이다. 이를 통해 아동이 일상에서 자연스럽게 자신의 권리를 이해하고, 존중받는 경험을 쌓을 수 있도록 교육 접근성을 한층 강화할 예정이다.류경기 구청장은 “아동권리대변인은 아동의 관점에서 정책을 점검하고 현장의 목소리를 행정에 연결하는 중요한 역할을 한다”며 “앞으로도 회의에서 제시된 의견을 바탕으로 아동권리 증진 정책을 더욱 내실 있게 운영해 나가겠다”고 말했다.유규상 기자