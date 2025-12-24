혜택 많은 ‘인천 i-패스’, 국토부 우수시책 선정

이미지 확대 인천시청 전경.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인천시는 시민 대중교통비 부담 완화를 위해 추진하고 있는 ‘인천 i-패스’가 국토교통부 주관 ‘지속가능 교통도시 평가’에서 우수시책으로 선정됐다고 24일 밝혔다.인천 i-패스는 정부의 K-패스를 기반으로 지원 범위와 혜택을 넓힌 인천시가 마련한 대중교통 비용 지원 카드다. i-패스는 K-패스 혜택인 대중교통 비용의 20%(청년층 30%, 저소득층 53%) 환급을 적용하고 K-패스의 월 60회 한도를 무제한으로 확대했다.시는 지난 5월 i-패스를 도입하고 3개월 후인 지난해 8월에는 광역 i-패스를 시행했다. 이어 올해 10월에는 ‘아이플러스 차비드림’ 등 시민 체감형 대중교통비 지원 정책을 추진해 왔다.시는 내년 7월부터는 75세 이상 어르신을 대상으로 시내버스를 무료로 이용할 수 있는 i-실버패스를 시행할 계획이다.강남주 기자