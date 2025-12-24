메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

혜택 많은 ‘인천 i-패스’, 국토부 우수시책 선정

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
강남주 기자
수정 2025-12-24 14:12
입력 2025-12-24 14:12
이미지 확대
인천시청 전경.
인천시청 전경.


인천시는 시민 대중교통비 부담 완화를 위해 추진하고 있는 ‘인천 i-패스’가 국토교통부 주관 ‘지속가능 교통도시 평가’에서 우수시책으로 선정됐다고 24일 밝혔다.

인천 i-패스는 정부의 K-패스를 기반으로 지원 범위와 혜택을 넓힌 인천시가 마련한 대중교통 비용 지원 카드다. i-패스는 K-패스 혜택인 대중교통 비용의 20%(청년층 30%, 저소득층 53%) 환급을 적용하고 K-패스의 월 60회 한도를 무제한으로 확대했다.

시는 지난 5월 i-패스를 도입하고 3개월 후인 지난해 8월에는 광역 i-패스를 시행했다. 이어 올해 10월에는 ‘아이플러스 차비드림’ 등 시민 체감형 대중교통비 지원 정책을 추진해 왔다.

시는 내년 7월부터는 75세 이상 어르신을 대상으로 시내버스를 무료로 이용할 수 있는 i-실버패스를 시행할 계획이다.

강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
인천 i-패스가 K-패스와 다른 주요 특징은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기