양천구, 2025년 주민참여예산제도 성과평가 ‘우수기관’ 선정

서울 양천구는 행정안전부가 주관한 ‘2025년 주민참여예산제도 성과평가’에서 처음으로 ‘우수기관’에 선정됐다고 24일 밝혔다.이번 평가는 총 243개 지방자치단체를 대상으로 주민참여예산제도의 운영 전반과 성과를 점검하기 위해 실시됐으며 민주성·책임성·효율성·발전 가능성 등을 종합적으로 평가했다.올해 양천구는 제도를 지속적으로 개선하고, 안정적인 운영 성과를 내온 것을 인정 받아 ‘우수 자치구’로 선정됐다.구는 앞서 지난 7월 주민참여예산제 운영 조례를 개정해 주민 참여의 실효성과 제도적 기반을 강화했다. 주민참여 범위를 예산편성 단계에서 집행·결산을 포함한 예산 전 과정으로 확대하고, 우수 제안자에 대한 포상 근거를 마련하는 한편 노인·다문화·장애인 등 사회적 약자의 참여 보장도 명문화했다.청년층의 참여와 관심을 높이기 위해 청년 맞춤형 예산학교 운영과 청년 관련 사업 공모를 추진하며 ‘양천구 청년 네트워크’와의 연계도 강화했다또한 기존 연 1회 운영하던 예산학교를 동 주민자치회를 중심으로 총 19회 추가 운영하며, 주민들이 지역 의제 발굴부터 제안서 작성까지 전문가의 체계적인 지원을 받을 수 있도록 했다.이기재 구청장은 “주민의 목소리를 구정 전반에 충실히 반영해 온 노력이 우수 등급 선정으로 이어졌다”며 “앞으로도 주민 참여형 예산제도를 지속적으로 발전시켜 주민이 체감하는 투명한 행정을 구현해 나가겠다”고 말했다.유규상 기자